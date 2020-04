Ángel Orensanz esculpe al Covid-19 en París

Hace muchos años, muchas décadas (en 2020 entra en la octava de su vida), Ángel Orensanz salió de su Larués natal, un pueblo de la Jacetania en el que ejerció puntualmente como pastor de ovejas, con destino a Barcelona. La vida le llevó a Nueva York, donde su vocación artística halló un eco inusitado; allí vive y su prestigiosa Fundación alberga multitud de actos sociales en el SoHo. El confinamiento le ha pillado en su casa parisina, donde dispone de abundante material de trabajo y un jardín en el que luce desde ayer la escultura que ha titulado provisionalmente ‘El anhelo y la persistencia’; una reflexión sobre la pandemia desde la expresión artística.

Orensanz aterriza sus pensamientos de un modo único. “El miedo que tenemos todos está ahí, nos enfrentamos a un asesino sigiloso e implacable, pero el arte es inofensivo, aunque aquí traslade una idea dramática, por supuesto. Un profesor de la Sorbona me dijo una vez que el arte no tiene siempre un fin estético ni, obviamente, equilibrado; más bien le encontraba sentido como reflejo de algo trágico, caótico. En Goya se ve mucho, desde luego. El coronavirus está ahí, en las figuras, en el mar rojo y negro que he colocado bajo y entre ellos, en el golpeo del viento... ‘El anhelo de la persistencia’, el día y la noche, un baile macabro”.

Orensanz va más allá. “En la obra también subyace una reflexión sobre el quejido del planeta, en las sonoridades, en la realidad del cambio climático… esta obra no necesitaba de un gran tamaño, aunque tampoco es pequeña; la idea era mostrar un poco de lo que llega y de lo que se va, ese ritmo terrible que se altera de pronto, de los árboles quemados cuya vida se ha apagado, paradójicamente, con las llamas. Figuras malheridas que buscan el fin del sufrimiento sin saber exactamente cómo llegó ese desastre a sus vidas. Eso sí, también me ha inspirado la determinación, la pelea de tantas personas a la hora de combatir ese desastre y conseguir que salgamos adelante. Muchas cosas cambiarán en el futuro próximo, sin duda.

Un estudiante de Campo crea pantallas faciales en 3D

Enrique Subías es un joven estudiante de ingeniería informática que reside en la localidad de Campo y que ha puesto sus conocimientos y material al servicio de sus conciudadanos, entre los que ha repartido ya casi 100 pantallas faciales impresas en 3D que elabora en su casa en estos días de confinamiento. Además, está gestionando la llegada de mascarillas sanitarias de tres capas que consigue a través de sus contactos y de las que ya ha entregado a las autoridades del pueblo unas 300 unidades. “Ahora estamos a la espera de que nos llegue desde China un nuevo pedido de 1.200 mascarillas que deberían estar aquí a finales de la semana o principios de la próxima”, comenta Enrique explicando que esta gestión la está realizando con un contacto que tiene en el país asiático, con el que ya había trabajado con anterioridad.

Enrique Subías, en su residencia de Campo.

Paralelamente, desde hace varios días se encuentra inmerso en la fabricación casera de pantallas faciales imprimidas en 3D. “Me enteré de que había gente que había empezado a trabajar en este campo con sus impresoras y me sumé a la iniciativa con un diseño sacado de Internet”, recuerda este futuro ingeniero de 19 años. Pocos días antes del confinamiento generalizado había recibido en casa una impresora nueva y con ella empezó a fabricar las pantallas en 3D. Ante la necesidad de contar con cuantas más mejor, reparó una anterior impresora que tenía medio estropeada y ha multiplicado en los últimos días su producción. “Ahora estoy sacando 16 pantallas al día”, recuerda un Subías que las ha repartido en las residencias de la Tercera Edad de Campo y Graus y en los comercios de su localidad natal; las ofrece a entidades del resto de la comarca, y se ofrece a tutelar a otras personas con impresoras 3D explicándoles las técnicas y trucos para agilizar la producción de nuevas pantallas. “En todo caso –apunta- en casa vamos a seguir fabricando mientras podamos”.

La Diputación de Teruel busca artistas para un concierto ‘online’

La DPT ha hecho un llamamiento a artistas de todas las disciplinas de la provincia de Teruel para organizar un gran festival ‘online’ el próximo 11 de abril. Mediante un mensaje distribuido a través de las redes sociales, la institución provincial llama a participar en esta iniciativa para “levantar la moral a todos los turolenses y demás seguidores, al mismo tiempo que reivindicamos el talento de nuestra tierra”, según el diputado de Cultura, Diego Piñeiro. Entre los primeros en apuntarse, figuran Joaquín Carbonell, el solista de Azero Kapi o el grupo EFFE. Las actuaciones se desarrollarán en los perfiles sociales de cada artista con una duración de entre 10 y 30 minutos y la DPT coordinará y divulgará el evento.

Joaquín Carbonell, un artista que participará en el festival 'online'

Curso de astronomía sin necesidad de telescopio desde Huesca

La Agrupación Astronómica de Huesca (AAHU) quiere contribuir a que el ejercicio de responsabilidad ciudadana que supone permanecer en casa sea una oportunidad para divulgar y aprender astronomía. Van a poner en marcha un mini curso gratuito de astronomía: ‘El cielo a simple vista’.

Un monitor de la AAHU impartirá el curso de manera telemática a través de Twitter (@aahuesca) y Facebook (@astronomiahuesca). Se empieza este viernes a las 21.30 bajo el hashtag #ElCieloDesdeTuVentana. Lo fundamental de este curso es que no hace falta telescopio para aprovecharlo, y estará al alcance de cualquier seguidor.

Alumnos de la AAHU en un curso presencial previo

La factoría de batas con sello bilbilitano supera las 2.700 unidades

Más de 2.700 batas producidas en Calatayud por un equipo que supera los 40 voluntarios bajo la coordinación de la tienda Cortinas Style & Colour. En poco más de una semana, esta iniciativa las ha repartido entre las residencias de la ciudad bilbilitana, en el Hospital Ernest Lluch, en algunas localidades de la comarca e incluso en La Almunia, además del 061. El pasado viernes cerraron un pedido de 5.000 metros de tela para fabricar unas 1.750 más, de la que ya han hecho 700 desde el lunes. Además de los voluntarios para coser, si más ciudadanos están interesados en aportar para materiales pueden hacerlo por Bizum (697 589 936) o transferencia (ES45 0182 0736 3702 0158 7579).

Grupo de batas hechas por Cortinas Style & Colour

Mupis de agradecimiento a los más esforzados en Monzón y Barbastro

Tenderos, sanitarios, fuerzas de seguridad, transportistas y agricultores; son los protagonistas del cartel realizado por la empresa Gráficas Barbastro-Monzón, una de las imprentas más antiguas de Aragón, y que desde esta semana ilustra los mupis de las capitales del Somontano y del Cinca Medio. En el anverso se ve a estos profesionales bajo la frase ‘#Gracias Héroes’ y en el reverso los mensajes ‘#vamos a ganar’ y ‘#quédate en casa’. Se han distribuido 10 carteles en Barbastro y 8 en Monzón, junto a las marquesinas de autobuses y en zonas comerciales. Gráficas, que ha asumido los costes, trasladó la idea a los respectivos ayuntamientos que dieron su visto bueno.

Breves sobre el coronavirus en Aragón

TARAZONA

Diez efectivos del ejército español de la base de Zaragoza estuvieron a mediados de semana en Tarazona patrullando las calles y vigilando el cumplimiento de las normas del confinamiento del estado de alarma. “Estamos apoyando a los cuerpos y seguridad del estado en lo que ellos nos requieran”, confirmó el capitán Santiago Miguel García, delegado del escuadrón de apoyo al despliegue aéreo de la base zaragozana.

FRAGA

#TuAyuntamientoEnCasa. El ayuntamiento fragatino lanza una iniciativa para acercar recursos a los ciudadanos. Aproximadamente el 75% de la plantilla está realizando sus funciones en modo de teletrabajo. Todas las áreas, desde Cultura a Deporte, Juventud, Turismo o Desarrollo Económico proponen acciones realizables en el confinamiento, que se comunicarán a través de Radio Fraga y de las redes sociales municipales.

CALATAYUD

Material para el centro de salud. La Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y de la Sangre de Cristo de Calatayud ha vuelto a hacer una donación de su material para ayudar a los profesionales sanitarios; máscaras con filtros, buzos de un solo uso y guantes de neopreno. Esta entidad ya cedió al Ayuntamiento bilbilitano, que lo repartió a parte de su personal y de la Policía Nacional, 240 mascarillas y 2.000 guantes hace dos semanas.

ZARAGOZA

Cartas desde el Hospital Royo Villanova. Un grupo de trabajadores del hospital del Actur ha abierto una cuenta de Gmail para la recepción de cartas que se imprimirán y repartirán aleatoriamente entre los enfermos de Covid-19. La cuenta es (todo junto) resistiremoscovid19@gmail.com.

ARAGÓN

‘Esto no es una cuarentena’, con Sheriff. La banda de rock radicada en Zaragoza actúa hoy a las 21.00 en el perfil de Instagram @estonoesunmuseozgz

Reportaje de la serie ‘Aragón es extraordinario’.

Última hora sobre el coronavirus en Aragón.