Conocer más y mejor a los animales desde Cerveruela en Youtube

Las hermanas Orduna abrieron el albergue Tío Carrascón en el pueblo de su infancia, Cerveruela, en 2013; ya llevaban otros tres años trabajando con animales en su actual granja-escuela, una de las más populares de la provincia de Zaragoza. En estos días de confinamiento, el trabajo de granja dentro de su propiedad no para, aunque naturalmente no hay visitas ni funciona el albergue. Sin embargo, las hermanas se las han ingeniado para seguir en actividad y atender a su público favorito, los niños. El vehículo es el mismo que están empleando muchos esfuerzos creativos y divulgativos: Youtube. Se les busca fácil: El Tío Carrascón, nombre del negocio y de una fuente de Cerveruela.

Beatriz Orduna, la pequeña de las tres hermanas, trabaja en comunicación digital. “Siempre me ha gustado hacer vídeos de nuestras actividades, pero no queda mucho tiempo con todo el trabajo que llevamos entre la granja-escuela y el albergue. Ideas no faltan; justo antes del confinamiento, y viendo lo que se nos venía encima a todos, hablamos las tres hermanas y decidimos hacer un vídeo diario, combinando temáticas; nuestros animalicos y sus cuidados, recetas fáciles para que hagan los niños y sus mayores... a los peques les encanta cocinar, ya sabes. También hemos metido manualidades y juegos: ahí también ha influido que me encantan –ríe– y disfruto mucho con ellas. Además, nos mandan fotos con las manualidades completadas o recetas hechas; todo lo pensamos para hacer con cosas que se puedan tener en casa, siempre se trata de dar opciones de sustitución de ingredientes y materiales. Empezamos el primer lunes de confinamiento y ahí seguimos cada día, subimos el vídeo a las 17.00. Los más visitados son los de los animales; a la cerdita Trufa y la vaca Paca las quieren mucho. El 10 de abril, que es mi cumpleaños, saldrá otro de nuestros animales más queridos: Camilo el burro”.

Una canción infantil de La Fresneda para entretener a través del ciberespacio

Una canción que acompañaba juegos infantiles en La Fresneda, un cantautor de Cretas que musica un poema de Desideri Lombarte o un documental sobre la vida de una pareja de ancianos al margen de la tecnología en Nonaspe son algunos de los contenidos que los niños aragoneses pueden ver en www.lenguasdearagon.org para hacer más llevadero el confinamiento. La oferta, titulada ‘Jo també em quedo a casa’, responde a una iniciativa del programa de la DGA ‘Jesús Moncada’ que organiza actividades en catalán para los colegios que imparten esta asignatura. Entre las primeras aportaciones, figura la de La Chaminera, una formación de música tradicional aragonesa que interpreta una tonadilla tradicional.

La Chaminera canta una canción tradicional de La Fresneda.

Ánimos desde el hospital San Jorge para todos los vecinos de Biescas

Los enfermeros Gisela Gavín Lalaguna y Álex Gállego Lardiés, compañeros en el servicio de Urgencias del hospital San Jorge de Huesca y ambos con raíces familiares en Biescas, se hicieron este martes por la mañana esta foto para enviar fuerza a los enfermos de coronavirus y muy particularmente a sus paisanos pelaires (gentilicio de los vecinos de la citada localidad pirenaica) a través de las redes sociales y los medios de comunicación. “Envíamos un abrazo, ánimo y esperanza a todas las personas de Biescas”, declararon ambos, y recordaron también con cariño a todos sus parientes cercanos de la villa altoaragonesa, donde la epidemia del Covid-19 ha golpeado con especial virulencia.

Gisela y Álex, con su mensaje, en el hospital San Jorge de Huesca

Breves sobre el coronavirus en Aragón

ZARAGOZA

El Corte Inglés y el Banco de Alimentos. El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Supercor Express de Zaragoza trabajan conjuntamente con el Banco de Alimentos desde 2013; en la actual contingencia están donando comida para llegar a numerosas asociaciones y entidades de todo Aragón que la necesitan. El Grupo El Corte Inglés también ha entregado a los voluntarios del Banco de Alimentos 100 mascarillas y guantes para su protección durante las entregas y recogidas.

MONZÓN

Felicitaciones a los niños. El Ayuntamiento y la Policía Local han anunciado que se hará una felicitación especial a todos los menores de 12 años que cumplan años durante el confinamiento y no puedan, por tanto, celebrarlos en condiciones normales. La felicitación se realizará sobre las 20.00 cada día, coincidiendo con los aplausos de agradecimiento. Las familias interesadas deben llamar al 974 41 6 875 o escribir al correo policialocal@monzon.es con los datos.

CALATAYUD

Más material donado por una empresa local. Comercial Palacios, tienda de materiales asentada en Calatayud, ha donado al Hospital Ernest Lluch 2.000 pares de guantes, 50 buzos desechables, 20 pares de gafas estancas y cuatro pantallas protectoras. El Ayuntamiento bilbilitano también ha iniciado un reparto de mascarillas –hechas por voluntarios– para los pequeños comercios de primera necesidad que permanecen abiertos.

PASTRIZ

Alianza con Correos. El Ayuntamiento de Pastriz anunció ayer que Correos pone a disposición del pueblo su red de transporte para atender a las personas mayores y/o enfermas en la resolución de cualquiera de las necesidades básicas (compra de productos de primera necesidad y de medicamentos, sobre todo) que puedan surgir en estos días. Para solicitar la ayuda a través del Ayuntamiento hay que llamar al 976 586 577.

