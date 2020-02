Consejos para hipocondríacos ante el coronavirus

Las farmacias españolas sufren desde hace días un desabastecimiento de mascarillas -en Zaragoza, llegan con cuenta gotas- ante una demanda que se ha incrementado hasta ¡un 8.000%! Un dato que pone de relieve la histeria colectiva ante el coronavirus y que incluso ha llevado a un padre a recoger firmas para que se garantice el suministro de mascarillas para su hijo pequeño, trasplantado de hígado e inmunodeprimido, y otros pacientes que "sí las necesitan". Los expertos han vuelto a incidir en que no es necesario el uso generalizado de mascarillas, excepto para los enfermos o en los casos donde se sospeche que hay infección por el virus.

La psicóloga aragonesa Vanesa Cereza, con consulta privada en Barbastro, señala que sentir miedo no es malo; incluso en su justa medida es bueno porque nos hace adaptarnos al medio. "El problema es cuando es irracional y se descontrola, que es quizá lo que está pasando ahora en algunas personas. Gente que está viviendo el tema del coronavirus con otra intensidad, descontextualizando la información e interpretándola de una forma irracional", explica.

Para aquellas personas que viven con angustia la alerta ante el virus, esta psicóloga les aconseja intentar mantener la calma y no dejarse llevar por el miedo irracional de otras personas. "Lo más contagioso que hay en el mundo es el miedo; lo ves en el otro y sin darte cuenta lo generas. No hay que alimentar una alarma porque a día de hoy en España los ciudadanos no podemos considerar que estemos en un peligro extremo. Hay que evitar aislarse de la gente e intentar llevar una vida social normal", asegura.

"No hay que entrar en pánico"

También, aconseja tratar de obtener información de medios veraces ("como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)", señala) y racionalizarla. "No hay que entrar en pánico; el virus de la gripe es más mortal que el coronavirus. También hubo una alarma social con el ébola y la gripe A y no pasó nada. Se controló y ya está. El miedo surge del desconocimiento y lo más importante para mí es una información adecuada", destaca.

Además, Vanesa Cereza recomienda seleccionar y gestionar muy bien todas las noticias que recibimos por las redes sociales. "Nos llegan muchos mensajes de noticias al whatsapp que compartimos sin ni siquiera abrirlos ni mirarlos. Hay que contrastar muy bien la información que se recibe. No es necesario crear alarma social. Por ejemplo, sin darnos cuenta podemos preocupar a niños por algo que encima ellos no entienden", dice.

En caso de personas con un historial previo de fobias y que estén llevando la preocupación ante el virus de una forma más compleja, la psicóloga aragonesa les propone buscar ayuda en sus profesionales de referencia . "El resto de la población, a mantener la calma y no dejarnos llevar. Yo vivo muy tranquila, voy a comprar a comercios regentados por personas chinas y no he comprado ni víveres ni mascarillas", afirma.