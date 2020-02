Cuarentena voluntaria en Zaragoza: "Sin síntomas del coronavirus en 14 días"

Chang (nombre ficticio, pues prefiere mantenerse en el anonimato), termina este miércoles su aislamiento voluntario en Zaragoza tras volver de China hace más de dos semanas. Horas antes de acabar este encierro, su mujer confiesa que está "bien", aunque "aburrido", y descarta que vaya a permanecer así más tiempo puesto que tanto él como su familia tomaron ya todas las medidas oportunas antes de volver a España.

"Realmente, todos las personas que vienen de China llevan encerradas allí en casa más de 10 días y, al volver aquí, los que hacen aislamiento voluntario como mi marido se pasan otros 14 días más por responsabilidad, a pesar de no tener síntomas", recalca Yun (nombre ficticio).

Al no haber tenido fiebre ni otros síntomas de la enfermedad, Yun descarta que su marido vaya a permanecer en cuarentena más días. "La única posibilidad de que pudiera haberse contagiado podría haber sido en el camino de China a España, pero a lo largo de todo el trayecto llevó puesta la mascarilla de protección, incluso en el avión, que lo desinfectan de manera rutinaria", recalca Yun.

En este tiempo, su familia ha tomado todo tipo de medidas para prevenir también un hipotético contagio en Zaragoza. A las puertas del domicilio de sus suegros, donde ha realizado esta cuarentena voluntaria, le iban dejando bolsas de comida para que él mismo se cocinara en casa. Ha estado dos semanas sin ir al trabajo, sin salir del domicilio ni reunirse con la familia, con la que ha mantenido únicamente contacto telefónico, haciendo vídeollamadas diarias con sus hijos hasta agotar el periodo de cuarentena que dictan los protocolos (hasta el momento, de 14 días). Chang ni siquiera había viajado a la zona afectada (Wuhan). Solo estuvo viendo a sus padres, con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino, en la provincia de Shenyang. También allí permaneció encerrado en casa 10 días y el único riesgo, a juicio de su familia, fueron los desplazamientos que hizo tanto en avión como en transporte público. Pese a todo, quisieron asegurarse desde el principio. "Ha sido una decisión difícil, porque son 14 días en una casa encerrado en sí mismo, pero por lo menos se responsabiliza de que España va a ser un país seguro y que no se va a contagiar por los chinos que vienen de China", subraya su familia.

Este lunes, el especialista Zhong Nanshan, que dirige las operaciones para combatir la epidemia, admitió que el periodo de incubación del 2019-nCoV podría ser más largo de lo esperado: 24 días en vez de dos semanas. A pesar del anuncio, China no ha hecho ningún cambio en las órdenes de cuarentena, que continúan siendo de 14 días; y la consigna del Ejecutivo chino a este respecto insta a mantener la calma. En el caso de las personas repatriadas desde Wuhan, la realización de este periodo de aislamiento ha sido acordada a nivel internacional con las autoridades chinas, por lo que las medidas que se tomen a este respecto en España se llevan a cabo "de la misma forma" que en el resto de países del entorno que están tomando acciones de este tipo. Así lo recoge en un documento específico el Ministerio de Sanidad, y Chang y su familia aplauden la medida. "Creo que sería un problema para llevar una vida normal si tienen que estar 24 días encerrados en casa. Si se diera el caso, sería mejor preguntar a Sanidad qué se puede hacer en estas situaciones", afirma Yun, satisfecha de que su marido haya agotado este periodo sin síntomas del virus. "Tiene ganas de venir a darnos un abrazo, volver a trabajar y recuperar ya la vida normal", apostilla.

Por su parte, Sanidad explica que agotado este periodo de aislamiento voluntario en sus casas -y para no colapsar estos servicios- no se debe acudir al hospital ni al centro de salud de turno, puesto que si no han desarrollado síntomas y ni tan siquiera han viajado a la zona afectada, queda descartado el riesgo de contagio.

Qué hacer si he viajado a China

De hecho, en un documento publicado por el Ministerio, el departamento de Salud Pública aconseja llevar una "vida normal" a todas aquellas personas que regresan de China en buen estado de salud.

"Si en los 14 días posteriores al regreso del viaje desarrollasen síntomas respiratorios (fiebre, tos y sensación de falta de aire), deberán quedarse en su domicilio y contactar con los servicios de salud telefónicamente llamando al 112. Los servicios sanitarios valorarán su estado de salud, el antecedente del viaje y el posible contacto con casos de coronavirus", informan las mismas fuentes.

¿Y si quiero viajar a China?



En el caso opuesto, para quienes vayan a visitar el país asiático, la Organización Mundial de la Salud no pone ningún tipo de restricción ni a los viajes ni al comercio. Por su parte, el Ministerio actualiza sus recomendaciones a viajeros a través de su página web.

Cabe destacar también que el lugar donde se inició el brote y donde se ha observado una trasmisión sostenida de la infección es en la provincia de Hubei. En este sentido, si se viaja a China, y en especial a esta región, es recomendable "evitar consumir carne poco cocinada y el contacto cercano con animales vivos o muertos, domésticos o salvajes". Además, se deben "extremar las medidas de higiene" en caso de entrar en contacto con personas que padezcan infecciones respiratorias y hayan estado recientemente en la zona afectada.

Mascarillas agotadas en las farmacias

Tantas medidas de prevención se están tomando estos días que las mayoría de farmacias de Aragón y otras comunidades han agotado existencias por el envío masivo de mascarillas a China. "Pasa en toda España. La población china está comprando mascarillas bien para llevarse a China o enviar a sus familias, y los almacenes de distribución están haciendo pedidos continuamente porque se agotan", explican desde el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.

En una farmacia del paseo de la Independencia llevan ya una semana sin existencias. Cuentan que la caja de cinco unidades (3M) ronda los 10 euros (en función de la farmacia y la marca). Pero ahora mismo solo les queda una muestra gratuita que no sería apta frente al coronavirus.

Para prevenir el contagio, los farmacéuticos recomiendan evitar las grandes reuniones y los espacios cerrados y abarrotados, mantener una distancia de al menos un metro de cualquier individuo con síntomas respiratorios el virus, lavarse las manos con frecuencia utilizando un desinfectante para manos a base de alcohol si no están visiblemente sucias o agua y jabón en el caso contrario. "Al toser o estornudar, hay que cubrirse la nariz y la boca con un codo doblado o un pañuelo de papel, desechándolo inmediatamente después de usarlo, y conviene también abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos antes de lavarse las manos", indican.