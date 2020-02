La demanda de mascarillas por el coronavirus se dispara en Aragón

Aunque no se ha registrado ningún caso, el coronavirus está teniendo sus primeras efectos en la Comunidad aragonesa. La demanda de mascarillas en algunas empresas y farmacias de Aragón se ha disparado en las últimas semanas, principalmente entre población asiática, con el objetivo de mandar ‘stock’ a China.

Las farmacias aragonesas han registrado en los días un incremento de las ventas y ya son varias las ocasiones en las que han tenido que recurrir a los almacenes de distribución para reponer existencias. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza confirman este hecho y aseguran que gran parte de los clientes que solicitan estos artículos son población china que ante la escasez en su país, intenta enviar artículos a familiares y conocidos en China.

Pero no solo a pie de calle se ha notado más demanda. Algunas empresas aragonesas, como Epis-Services, no dan abasto para atender las solicitudes de algunos artículos de protección frente al virus. Cristian Dueso, fundador de esta compañía de Sariñena (Huesca) explica que fue una comunidad china, afincada en Madrid, la que se puso en contacto con ellos hace unas semanas y desde entonces, sus pedidos no han cesado. Aunque piden gafas de protección, buzos y ropa desechable, reclaman especialmente mascarillas. De hecho, Dueso estima que si habitualmente la empresa vendía entre 10.000 o 20.000 mascarillas al año, ya son más de 150.000 en las últimas semanas.

Asegura que estos clientes compran los productos para enviarlos a China, a través de una empresa que les facilita el transporte gratuito. Intentan abastecer las necesidades no solo de familiares, sino también de colegios, hospitales..."Hacen aportaciones, compran los artículos y los envían por medio de contenedores", subraya el empresario, que no ha podido atender de momento toda la demanda que se le ha generado porque, reconoce, tiene que reservar también parte de su mercancía a los clientes fijos que tiene en España. Pero esta no es la única empresa que ha registrado más ventas. Según ha podido saber este periódico, otras compañías aragonesas, como Faru, que atiende la demanda también de distribuidoras, han atendido también más pedidos de los habituales.

No es la primera vez que Aragón sufre los efectos ‘colaterales’ de una enfermedad. En 2009, algunas compañías ya incrementaron las ventas de mascarillas de protección a raíz de la gripe A. Incluso antes de que el virus se extendiera y se considerara epidemia en España.

Preocupación por la gripe

Ante la alarma generada por el coronavirus, los expertos insisten en pedir calma a la población. El martes, la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, hizo hincapié en que el sistema sanitario español está suficientemente preparado para afrontar una enfermedad de esas características y recordó que, en estos momentos, su preocupación se centra en la gripe.Destacó que este virus está siendo especialmente virulento esta temporada, como hacía años no lo era. Su tasa de incidencia, la actualización se conocerá hoy a través del boletín epidemiológico, alcanzaba ya la semana pasada 539 casos por cada 100.000 habitantes.Este virus está atacando especialmente a la población mayor de 65 años, con patología previa de base, y a los menores de edad. De hecho, los pediatras ya han alertado este año del incremento de ingresos de menores por complicaciones respiratorias.