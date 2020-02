Los bulos del coronavirus: ¿puedo abrir un paquete procedente de China?

Imagínense uno de esos tediosos grupos de Whatsapp de padres en una de las regiones italianas afectadas por el coronovirus. El acabóse. Imagínense un Forocoches transalpino, un cuñado de ascendencia lombarda o, incluso, no vayan tan lejos y lean algunos de los tuits que estos días se propagan libremente -esto sí es una pandemia- por la blogosfera internáutica.

El miedo y la desconfianza están calando tan hondo, que incluso la Organización Mundial de la Salud ha publicado en su página web un listado con sentencias falsas sobre el coronavirus para que no se propaguen más rumores. Así, hay algunos del todo absurdos -como la creencia de que se puede acabar con la enfermedad con un secador de pelo- y otros que son más comprensibles y puede invitar a la duda. ¿Es seguro recibir una carta procedente de China? ¿Podemos seguir haciendo compras en AliExpress? “Es seguro. Las personas que reciben paquetes de China no corren riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Gracias a estudios realizados, sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos como las cartas y los paquetes”, explican desde la OMS.

Dicen los sociólogos que es normal que el miedo exista, pero invitan también a saber llevar la situación con raciocinio y toda la tranquilidad que sea posible. No ayuda, desde luego, el tener que estar aislados y la sensación de “histeria generalizada” que se está dando al norte de Italia. En ciudades como Milán o Venecia, la psicosis ha hecho que los ciudadanos se lancen al supermercado a hacer ‘compras de pánico’ y a arramblar de forma compulsiva con latas de comida. Las mascarillas hace días que se agotaron y ya no pueden encontrarse geles desinfectantes, incluso, en las farmacias romanas.

Las autoridades italianas también están tratando de calmar la situación explicando que el riesgo de infectarse por el contacto con objeto (monedas, billetes, tarjetas de crédito…) es muy bajo. También dejan claro que la leyenda urbana de que los secadores de manos matan al 2019-nCoV es falso. “Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas de papel”, explican como mejor remedio casero contra la epidemia.

Por lo grotesco del argumento, pocos se atrevían a decirlo a los cuatro vientos, pero la OMS lo ha incluido también en su listado de bulos: “La cocaína no puede proteger contra el coronavirus” como se ha llegado a asegurar en diversos foros de internet. Asimismo, la orina infantil tampoco es un elemento disuasorio para la expansión de un virus que tampoco se transmite a través de las picaduras de mosquito.

¿Qué se tiene claro entonces? Lo único que se sabe a ciencia cierta es que el coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha observado que los mayores y quienes padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente. Corre también el rumor, completamente falso, de que el coronavirus puede llegar hasta ocho metros de distancia de una persona que tose o estornuda, pero lo cierto es que las gotículas respiratorias llegan solo hasta un metro de distancia. Eso significa que hay que evitar el contacto cercano con quienes tengan fiebre y tos, pero tampoco hace falta crear un perímetro de seguridad propio de un explosión nuclear.

Con lo que muchos fantasean también en las redes -con su dosis de frivolidad- es con lo que harían en caso de tener que pasar una cuarentena o estar en aislamiento. Ponerse al día con las series o leer las novelas pendientes son algunas de las propuestas, si bien también hay ciertas dudas sobre las consecuencias laborales que podrían tener una baja prolongada por la infección. Hay quienes se preguntan si una empresa puede hacer un ERE consecuencia del absentismo, aunque lo más probable es que la motivación para hacerlo sea la apocalíptica previsión de recesión, que ya amenaza a media Europa. Más letal que el propio coronavirus pueden ser sus cruentas consecuencias económicas.