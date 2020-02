Fernando Simón: "No tiene sentido que los ciudadanos sanos usen mascarilla"

El médico zaragozano Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha recordado que no es necesario que los ciudadanos sanos usen mascarilla. "No tiene ningún sentido", ha afirmado Simón, que ha comparecido en rueda de prensa este miércoles para informar sobre la situación de la crisis del coronavirus.

El desabastecimiento de mascarillas en las farmacias se está reproduciendo en todo el país debido a la psicosis desatada por la enfermedad. Las autoridades sanitarias están recordando que este hecho está provocando que quienes realmente las pueden necesitar, como los enfermos, las personas inmunodeprimidas e incluso los sanitarios que están en contacto con pacientes y deben protegerse, no tengan acceso a ellas por el desabastecimiento.

Fernando Simón ha vuelto a mandar un mensaje tranquilizador a la población, dado que los casos detectados en España tiene su origen fuera del país, es decir, todos son importados de momento y no se ha producido ningún contagio dentro, y por ello aunque se ha pasado de considerar el riesgo de transmisión bajo a moderado en general, hay zonas en las que no se ha producido ningún contagio y sigue siendo bajo (como es el caso de Aragón, por ahora).

También ha señalado que la enfermedad está remitiendo en China, al reducirse a la zona cero la mayoría de los casos, mientras que actualmente los focos están en Italia, Irán y Corea del Sur.

A preguntas de los periodistas sobre si es conveniente que las personas que están en zonas especialmente afectadas por el coronavirus, como el norte de Italia, Fernando Simón ha considerado que es distinto si esos estudiantes de Erasmus o trabajadores están en zonas donde se ha decretado la cuarentena (de donde no se puede salir) a estar en un lugar donde la universidad permanece cerrada o se han tomado otras medidas, pero no hay aislamiento total. Recuerda que hay 11 ciudades pequeñas italianas que están en cuarentena, y el resto están con medidas especiales. Por tanto, si bien no ha querido manifestarse porque entiende que cada cual puede tomar la decisión que considere oportuno.