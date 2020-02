El riesgo de transmisión de coronavirus pasa de bajo a moderado en España 

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado que el riesgo de transmisión local del coronavirus Covid-19 en España es moderado, aunque realmente es bajo en zonas donde no ha habido positivos y alto en determinadas zonas con concentración de casos, como el hotel de Adeje. "En las zonas donde no hay casos no hay ningún riesgo", ha tranquilizado.

En la rueda de prensa para evaluar la situación del coronavirus, Simón ha indicado que, pese a que sea bajo en la gran mayoría de España, se ha establecido en moderado para "garantizar la sensibilidad" en la detección de casos por parte del sistema sanitario y para que estén en alerta tanto los ciudadanos como los profesionales ante la aparición de posibles síntomas que se puedan vincular al virus.

"En nuestra evaluación de riesgos ya aparece como moderado, pero se tiene que adaptar a cada caso. En general, en España es bajo o muy bajo. Pero en alguna zona concreta alto o incluso muy alto. No todos estamos al mismo nivel de riesgo. En las zonas donde se identifican casos importados y en su entorno ese riesgo es claramente moderado. A nivel nacional, vamos a plantearlo como moderado, pero sigue siendo bajo. Es un riesgo que hay que adaptar a cada situación", ha explicado Simón.