Aliaga tacha de "temeridad" la idea de Teruel Existe de mantener la chimenea de la térmica de Andorra

El vicepresidente de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha tachado de “temeridad” la idea de Teruel Existe de conservar la chimenea de la central térmica de Andorra, lanzada ayer por Tomás Guitarte en el pleno del Congreso de los Diputados y apoyada por la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. “¿Y quién la reparará si hay grietas? ¿Quién mantendrá el hormigón de las torres?”, ha preguntado durante su comparecencia en las Cortes, solicitada por Ciudadanos.

Para Aliaga, que ya trabajó para que estas instalaciones pudieran convertirse en un museo, “se pueden decir todas las ocurrencias”, pero “hay que tener cuidado”. “Respeto la opinión de la ministra, pero si pasan un activo de estas características hay que ver quién se encargaría del mantenimiento y las visitas. Que no vendan motos”, ha aseverado.

El consejero ha insistido en que un proceso de reconversión industrial no se puede abordar en diez meses. Como ejemplo ha puesto la Cuenca Minera Central, donde “costó tiempo” asentar empresas.

También ha defendido el cumplimiento del dictamen aprobado por unanimidad en las Cortes la pasada legislatura, con la licitación del tramo El Burgo-Fuentes de Ebro de la N-232, entre otros avances. La transición justa, ha recalcado, es un proceso que “ocupa y preocupa” al Gobierno de Aragón. Respecto al convenio de transición justa, que se debate este jueves en Andorra, ha asegurado que es “una solución posterior”, y que hay un Plan Miner con proyectos aún por desarrollar.

El vicepresidente aragonés ha anunciado que hay cuatro proyectos relacionados con la biotecnología interesados en el territorio, pero ha asegurado que no dará más detalles hasta que estén cerrados. Sus palabras, no obstante, no han convencido a la diputada Jara Bernués, de Ciudadanos, quien ha criticado la “descoordinación” de la mayoría de los agentes implicados, así como la lentitud de la Administración. “No puede ser que vaya siempre por detrás”, ha dicho.

Por su parte, Sebastián Contín, del PP, ha arremetido contra Aliaga por haber sido “incapaz” de haber emprendido “una sola propuesta” del dictamen. “Es el más incumplido de la historia. Ni lo han intentado. Persisten en el artificio”, ha afirmado.

Vox también ha pedido que se aclare si se podrán ampliar sustancialmente los 307 millones de euros de fondos europeos a los que optará España entre 2021 y 2027 e IU ha pedido tener claros los proyectos que se van a desarrollar para “no dispersar la inversión y hacer obras que no sirvan para nada”.