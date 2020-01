Enfado en las cuencas mineras por el "injusto" reparto de los fondos europeos de transición

El reparto del Fondo Europeo de Transición Justa ha provocado un enorme enfado en las cuencas mineras. España, según figura en la actual propuesta de la Comisión Europea, recibirá únicamente 307,4 de los 7.500 millones de euros anunciados el martes, una cantidad "exigua" para alcaldes y sindicatos. Sobre todo si se compara con los 2.000 que irán a Polonia, los 876,6 de Alemania o los 757,1 de Rumanía.

Europa ha beneficiado a aquellos países que han retrasado su descarbonización, un "sinsentido", según los agentes del territorio, que recuerdan que los 307 millones de España tendrán que repartirse entre al menos seis comunidades afectadas por cierres de centrales (Aragón, Castilla y León, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía) y en siete ejercicios, de 2021 a 2027.

La propia vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró en Twitter que los baremos utilizados son "criticables", ya que "no se condicionan al compromiso de neutralidad climática ni toman en consideración los esfuerzos actuales". "No es una propuesta cerrada y España seguirá trabajando para mejorarla. Este Gobierno tiene un compromiso claro con una transición justa. Trabajaremos para lograr más equidad en el reparto, incorporando criterios como los del esfuerzo, el Producto Interior Bruto y el desempleo", manifestó.

En las cuencas mineras, ni regidores ni representantes sindicales entienden que la Comisión Europea haya priorizado a los países más contaminantes. Tampoco que Polonia se lleve el tope previsto para cada Estado miembro pese a haberse negado en diciembre a asumir los objetivos sobre cambio climático para 2050 y que los 27 socios vayan a recibir finalmente una aportación pese a haberse anunciado que el fondo se centraría en las regiones más afectadas por la transición.

La explicación está en las emisiones de efecto invernadero y en el número de empleos vinculados a la minería de carbón y lignito. Polonia supera por mucho a España, con el triple de emisiones y 139.000 puestos frente a 3.000.

España se quedará, de hecho, con apenas un 4,09% de los fondos, una noticia que llega en el peor momento posible: a solo unas semanas de que la térmica de Andorra agote sus reservas de carbón. Por delante tendrá a Polonia, Alemania, Rumanía, República Checa, Bulgaria, Francia e Italia.

Alejo Galve, secretario general de UGT en Teruel, espera que el Gobierno de España presente una queja en Europa. "Este país ha sido muy ‘papista’ y ha cumplido enseguida. Pero a la hora de la verdad no se ha reconocido a quien ha hecho los deberes", lamentó.

Para Antonio Planas, delegado de CC. OO. en la térmica, el reparto evidencia que, por el momento, la transición justa empieza "no siéndolo". "Confiamos en que la ministra, Teresa Ribera, diga algo. Estos 307 millones no son unas migajas, pero casi. Polonia y Alemania siguen quemando carbón y, para colmo, se llevan la mayor parte del pastel. Esperábamos que liderar la transición hubiese tenido recompensa. Contentos, desde luego, no estamos", reconoció.

Ambos sindicatos lamentaron que Europa no haya tenido en cuenta la despoblación, un criterio que esperan que el Gobierno sí priorice en sus propuestas.

Una partida que sabe a "poco"

A Joaquín Noé, regidor de Ariño, también le parecen "poco" los 307 millones asignados a España. Cree, no obstante, la prioridad no es tanto la cantidad, sino plantear proyectos que puedan ser apoyados por los mecanismos de la UE.

Su opinión es compartida por el alcalde de Andorra, Antonio Amador. "Lo que no hay es tiempo. Puede llegar mucho dinero, pero si no se priorizan los proyectos no servirá de nada. Queremos que las partidas que vengan permitan desarrollar un futuro", dijo.