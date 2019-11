La abstención electoral en Aragón: cómo afectará a los partidos

Tras el fracaso político de los partidos, que han sido incapaces de formar gobierno en anteriores convocatorias, todo apunta a que los ciudadanos no responderán con una asistencia masiva a las urnas el próximo 10 de noviembre.

Así pues, según la última Encuesta de A+M para HENNEO sobre la intención de voto en Aragón, la abstención rondaría el 35% (varios puntos por encima de los anteriores comicios) y, en consecuencia, el PP recortaría distancia al PSOE en las tres provincias aragonesas.

El sociólogo aragonés Jaime Minguijón, profesor de la Universidad de Zaragoza, explica qué escenarios se abrirían para los diferentes partidos en la Comunidad de cumplirse lo que auguran las encuestas: una caída "considerable" de la participación electoral.

"Históricamente -señala Minguijón- la abstención ha perjudicado siempre a la izquierda". El ejemplo más cercano lo brindan las pasadas elecciones andaluzas, cuando el PSOE se hundió en Andalucía y ninguna encuesta anticipó el batacazo de Susana Díaz. "Todas las encuestas daban como ganadora a Susana y, sin embargo, la abstención, que perjudicó a la izquierda, hizo aumentar los votos totales de la derecha hasta dar un vuelco al gobierno andaluz", recuerda Minguijón.

Esta nueva cita electoral cuenta, sin embargo, con algunas particularidades que hacen muy "difícil" determinar a qué partidos o bloques beneficiará la abstención en las urnas el próximo 10 de noviembre. A juicio de este profesor de la Universidad de Zaragoza, con todo lo ocurrido en Cataluña a raíz de la sentencia del 'procés', todo parecía indicar que se produciría un tránsito de votos ente la izquierda y la derecha que, según apuntaban las primeras encuestas de intención de voto, iría sobre todo en detrimento de Ciudadanos y se comería también a una parte del electorado de Podemos. "Pero eso no ha ocurrido", sentencia Minguijón, que habla de dos bloques plenamente definidos entre los cuales el trasvase de votos va a ser "mínimo".

"Lo que vemos ahora es un vaciamiento de votos hacia PP y VOX. En ese sentido, sí que influye mucho la abstención, porque si los bloques permanecen más o menos constantes, todo parece indicar que, como siempre, la abstención beneficiará a la derecha", añade este experto, quien advierte de que en redes sociales se están trazando "estrategias maliciosas" para tratar de aumentar la abstención dentro del bloque contrario, siendo los responsables de estas campañas plenamente conscientes de ello.

Aun con todo, la incertidumbre de cara a los próximos comicios va en aumento. Y una de las mayores incógnitas es saber qué va a pasar con el electorado de Ciudadanos. "Se está perdiendo de vista un factor importante, que es radicalmente diferente a lo que ha pasado en cualquier otra elección, y que nos hace sospechar que a lo mejor el votante de Ciudadanos se decanta por la abstención. Eso ayudaría a mitigar mínimamente ese efecto -que es casi una ley- de que la abstención perjudica a la izquierda", destaca Minguijón.

Además, en Aragón, hay otros dos factores que pueden influir en el escenario resultante del próximo 10 de noviembre. Uno es la irrupción del movimiento Teruel Existe como partido político que aspira a llegar al Congreso. "Este movimiento va a reconfigurar totalmente el panorama en Teruel, todo apunta a que va a tener seguro el escaño, y eso hace que no se pueda dar el mismo análisis que en el resto de España", destaca Minguijón.

Otro factor importante a tener en cuenta en Aragón es la candidatura de Más País-CHA-Equo, que según auguran los expertos estaría empatado con Podemos para la obtención de un diputado por Zaragoza. "Aquí está en juego el último escaño del PSOE, que lo sacó por 77 votos en los anteriores comicios, y se quedo después Ciudadanos", explica.

En definitiva, el escenario que se abre en Aragón para los diferentes bloques (izquierda y derecha) está lleno de incógnitas por los múltiples factores que han entrado en juego en estos comicios. "Por un lado -resume Minguijón- el PSOE está perdiendo votos. Pero, en el lado contrario, Ciudadanos está perdiendo muchos más, y los que recupera el PP no compensan la pérdida de Ciudadanos. Podría darse así la casualidad de que, aun perdiendo número de votos, el PSOE consiguiese el disputado tercer escaño", sentencia Minguijón, para quien resulta no obstante complicado determinar qué partido va a conseguir finalmente ese diputado.

Así pues, con la irrupción de Más País-CHA-Equo también hay dudas. Las encuestas le otorgan a Podemos entre cero y un escaño, en función de cuántos votos rasque en Zaragoza la formación de Íñigo Errejón. "La campaña electoral de Podemos siempre es muy potente y suele tener un efecto muy positivo. Hace un mes, yo mismo predecía un empate técnico entre Podemos y Más País. Sin embargo ahora este último ha bajado muchísimo. El ciudadano se ha refugiado en el voto más seguro, que piensa que va a sacar escaño, y en ese sentido creo que eso está perjudicando a Más País y beneficiando a Unidas Podemos. Si no estuviera Más País, casi podríamos afirmar que lo sacará Podemos", cavila Minguijón.

A juicio de este experto, tanto Teruel Existe como Más País están teniendo "muy poca repercusión" en los medios, si bien el primero no se ha visto minorado por el tema catalán, que sí ha jugado en contra de este último. "La formación de Íñigo Errejón se encuentra un poco fuera de juego al no tener representación en toda España, ni un discurso muy claro sobre esta cuestión. Su agenda temática es otra, centrada en la igualdad, en la defensa del Estado del Bienestar, en los servicios públicos y el discurso tradicional de la izquierda. Pero al final, cuando mandas mensajes que están fuera del marco de discusión de los medios de comunicación, esos mensajes no interesan y la agenda automática no se vuelca con ellos", sentencia.