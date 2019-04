El recuento del voto por correo de los aragoneses que viven en el extranjero decidirá este miércoles el escaño que se disputan PSOE y Ciudadanos. En un recuento de infarto, los socialistas se llevaron en la noche electoral su tercer parlamentario en Zaragoza por una diferencia de tanto solo 77 votos, pero su asignación no será definitiva hasta que la Junta Electoral Provincial contabilice las papeletas que le lleguen este miércoles por valija diplomática desde los distintos consulados. Y todo es posible cuando la distancia es tan pírrica y tenían derecho a voto un total de 21.238 zaragozanos residentes fuera de España.

Este escaño es, con diferencia, el más reñido de España. El siguiente es el que Vox disputa a Unidas Podemos por solo 330 votos y la terna se completa con el de Álava que obtendría el PP, su primer diputado vasco si logra recortar 384 votos con Bildu.

Los escaños del Congreso más disputados en España. HA

La Delegación del Gobierno en Aragón ha aclarado este lunes que el número de papeletas depositadas en el exterior se sabrá cuando la Junta Electoral Provincial proceda al recuento el 1 de mayo. Ni en el PSOE ni en Ciudadanos dan nada por definitivo, conscientes de que si se repitiesen los resultados de las pasadas elecciones generales, las de junio de 2016, la formación naranja ganaría finalmente el escaño.

Hace tres años llegaron a ejercer su derecho 2.481 zaragozanos que viven en el extranjero, de las cuales 521 se decantaron por Ciudadanos y 386 por el PSOE. Una diferencia suficiente para cambiar ahora las tornas, que podría repetirse a tenor de que ambos partidos fueron los más votados en la provincia con los resultados de las urnas, que contabilizaron el voto presencial como el del voto por correo emitido en España.

En ello sigue confiando la que por unos minutos celebró la noche del domingo que se iba a la carrera de San Jerónimo a representar especialmente a las 115.122 personas que apostaron por Ciudadanos: Rosa Borderías. "Me da mucha pena no lograrlo por tan solo 77 votos, pero no por el escaño, sino por la representación democrática que significa para Ciudadanos. Nos hemos esforzado el doble que los partidos del bipartidismo", ha apuntado este lunes.

Borderías espera con la misma «inmensa ilusión» que se confirme el respaldo de personas que, como su hermana, marcharon a otro país a labrarse un futuro. "Son gente formada y seguro que muchas personas comparten nuestra forma de hacer política", ha opinado antes de apostillar que si finalmente logra convertirse en parlamentaria, y con ello estrenarse en política, lo celebrarán "a lo grande, aunque sea más tarde".

Con parecidos nervios vivió la noche electoral la diputada agraciada con el escaño, Noemí Villagrasa. La actual secretaria general técnica de Presidencia en la Diputación Provincial y jefa de campaña de las generales iba como tercera diputada por Zaragoza toda la noche, pero Ciudadanos fue recortando distancias hasta que a las 23.23 logró el escaño. A los pocos minutos lo volvió a ganar el PSOE, pero las diferencias seguían siendo muy ajustadas, de hasta solo 24 votos. Con el último pueblo escrutado, Aranda de Moncayo, se confirmó provisionalmente a Villagrasa como diputada por 77 papeletas. "Por prudencia", se ha limitado a decir lo obvio: "Hay que esperar a ver lo que pasa".