Programa electoral de Más País-CHA-Equo para las elecciones generales del 10N

La coalición Más País-CHA-Equo al Congreso de los Diputados para las elecciones del próximo 10 de noviembre es una lista "plural, de acuerdo y convivencia", en la que la ecología política se postula como el eje transversal de todas sus propuestas. Así queda recogido en su programa, donde el denominado 'Acuerdo Verde' -una apuesta firme por la transición ecológica- ocupa un puesto prioritario en torno al cual se articulan el resto de medidas del partido que lidera el candidato Íñigo Errejón.

"El programa de Más País-Equo es un proyecto de país más verde, más justo, más feminista y más libre. Un proyecto de país que cuenta con la garantía y el compromiso de que haremos todo lo posible para llevarlo a cabo a partir del 10 de noviembre", manifiestan en su página web.

Bajo el lema 'Desbloquear, avanzar', la llegada a la política de Más País-CHA-Equo manifiesta su intención de acabar con el bloqueo institucional, pero también la necesidad de que "se hable de Aragón en Madrid", como así lo han defendido los candidatos aragoneses que forman parte de esta coalición.

Estos son los puntos clave del "ambicioso" programa de Más País-CHA-Equo, una formación que pone la transición ecológica, los cuidados y la justicia social en el corazón de las "transformaciones necesarias" para España.

Recuperar la justicia universal

El partido que lidera Íñigo Errejón busca derogar la Ley Orgánica 1/2014, que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y que supuso en la práctica la derogación del principio de justicia universal. "La justicia internacional como principio universal es indudablemente una conquista irrenunciable de toda la humanidad, siendo precisamente los países o sociedades democráticas los más obligados a avanzar en la defensa de los derechos humanos", defiende esta formación, que persigue asimismo derogar la llamada 'Ley Mordaza', aquella normativa popular que recibió una contestación social sin precedentes por el supuesto recorte de derechos fundamentales como el de manifestación.

Entre otras propuestas en materia legal, Más País-CHA-Equo persigue también una reforma que asegure que el indulto "se utilice siempre aplicando los

criterios de justicia, equidad y utilidad pública", la eliminación progresiva de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (con el objetivo de mejorar la proporcionalidad) y la despenalización y regulación del derecho a la muerte digna..

Rehabilitación de 700.000 viviendas al año para ahorrar energía

Según señalan en su programa, el sector residencial es el responsable del 5% de las emisiones de efecto invernadero y del 19% de la demanda de energía. Por ello, la rehabilitación energética de edificios y barrios es otra de las líneas destacadas de su programa. Para poder llevarla a cabo, la formación que lidera Íñigo Errejón propone un Plan de Rehabilitación Sostenible de Viviendas que prestará especial atención a aquellas que estén situadas en los barrios más vulnerables de las ciudades con "un abanico amplio de políticas y ayudas". De esta forma, se comprometen a destinar el 50% del presupuesto de vivienda a que se puedan rehabilitar 700.000 viviendas al año en España. Para ello, anuncian la creación de incentivos fiscales con bonificaciones potestativas en el IBI o en el ICIO y la reducción del IVA en materiales con sello ecológico. Asimismo, añaden que en esta línea se fomentarán las hipotecas verdes, estudiando la posibilidad de que el ICO actúe como avalista parcial del capital.

Una tasa al plástico

En línea con su carácter ecologista, el partido de Íñigo Errejón propone impulsar, de acuerdo con las CC. AA., y a ser posible en toda Europa, la "urgente" introducción de una tasa que desincentive el uso de envases de plástico en toda la cadena de valor. En este sentido, el programa de Más País-CHA-Equo contempla una Ley de Embalaje, que promueva la reducción en origen y la compra a granel para evitar así la proliferación de envases y plásticos. Del mismo modo, se comprometen también a crear una Ley contra la Obsolescencia Programada y otra contra el despilfarro alimentario.

Crear 550.000 empleos verdes la próxima década

"El empleo de hoy y mañana es verde", asegura en su programa la formación, que persigue crear en la próxima década 2020-2030 entre 500.000 y 600.000 empleos netos en sectores como el de la transición energética (renovables + redes y electrificación), la rehabilitación de edificios, la agroecología, la economía circular o el transporte sostenible. Otros nichos de empleo verde serían la gestión de aguas, cáñamo industrial, cultivos energéticos, ecología industrial, custodia del territorio, reforestación y gestión forestal, ecoturismo, servicios ambientales y educación ambiental.

Ley contra la LGTBIfobia

El partido de Íñigo Errejón se compromete asimismo a aprobar la Ley de Igualdad LGTBI para luchar contra la LGTBIfobia. "Crearemos un protocolo de actuación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, contra los delitos de odio, para asegurar que no se discrimina ni estigmatiza a las personas que hayan sufrido una agresión por LGTBIfobia cuando son atendidas o acuden a denunciar", recoge Más País-CHA-Equo en su programa. En el mismo, se comprometen también a impulsar una Ley Integral Trans que reconozca la autodeterminación de género a nivel institucional, incluyendo el género neutro e identidades no binarias, de acuerdo con la identidad sentida y manifestada, y estableciendo en todos los formularios administrativos de cualquier índole una tercera casilla de "no binario" para indicar el género. "Prohibiremos que las entidades públicas y privadas exijan la autoidentificación de género o sexo de cualquier persona si no es estrictamente necesario y fomentaremos el uso del lenguaje inclusivo en la Administración Pública", reza su programa.

No autorizar nuevas construcciones en zonas de riesgo

Otra de las propuestas destacadas por Más País-CHA-Equo es la de no autorizar nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundación o aumento del nivel del mar. En este sentido, se comprometen a llevar a cabo una Reforma de la Ley de Costas para ampliar de 20 metros a 100 metros la zona de servidumbre de protección.

- Consulta el programa completo de Más País-CHA-Equo para la elecciones generales del 10N.