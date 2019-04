Trece aragoneses de entre 16 y 65 años se convierten este martes, 23 de abril, en protagonistas del especial de San Jorge: 'Héroes y Heroínas de Aragón'. Cada uno en su campo, han dado ejemplo en el último año de "solidaridad" y "entrega" a su trabajo y a su ciudad.

- Manuela García Villamayor se ha jubilado en enero después de toda una vida dedicada a los animales. Ha sido durante ocho años la directora de la Oficina Municipal de Protección Animal, la cual ha pilotado con dos gobiernos distintos. Ahora vive en su pueblo, con su marido y dos perros. Sigue implicada en la lucha contra el abandono y el maltrato animal, pero desde otros ámbitos. Y aunque ha hecho mucho por la ciudad -donde apostó por el sacrificio cero y cumplieron con ello-, tiene todavía una "espinita" clavada a este respecto, pues considera que queda mucho por hacer y legislar en este campo. "Me tocó estar al frente de algo que no existía y ponerlo en marcha. Es de justicia que los gobiernos protejan a los animales", defiende esta funcionaria jubilada.

- A Mohamed Karzazi también le ha cambiado la vida en el último año. De la noche a la mañana pasó del más puro anonimato a ser un héroe de barrio, tras salvar a una víctima de violencia de género. "A mí ya no me va a olvidar nadie por lo que hice y eso es muy bonito", asegura Karzazi, conocido por sus vecinos como el 'Spiderman' de La Almozara. Y es que trepó como un verdadero heróe de cómic para rescatar a una mujer que iba a saltar al vacío el pasado mes de diciembre. Al oír los desesperados gritos de la víctima, que quería escapar de su pareja por la ventana, el joven se encaramó por la fachada para rescatarla y su actuación fue aplaudida por todo el barrio.

- Mención aparte merecen Isabel Irigoyen, Eugenia González y Maite Lanzán, tres psiquiatras de la capital aragonesa que dedican su tiempo libre a la prevención del suicidio, la primera causa de muerte no natural en los jóvenes. "Muchas veces, frente a este tema, hay un gran nihilismo. Parece que no se puede intervenir y que no somos eficaces, y nosotras que estamos en primera línea sabemos que no es así", defienden estas especialistas, que ante la ausencia de un Plan Nacional y la falta de "energías" políticas en este ámbito decidieron unirse hace cuatro años en un grupo de trabajo y anticiparse a los gobiernos para ayudar a los pacientes y a sus familias. "Hay que intentar hacer más para prevenir los suicidios y lo que está en nuestras manos es este proyecto", aseguran.

- A Ana Pie, Ana Hart, Leire Flamarique, Aroa Ponz y Esther Barreto, cinco alumnas de Bachillerato del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, también les preocupa la situación de muchas familias y quieren, por medio de su trabajo, ayudar a cambiar las cosas. "Queremos cambiar la mentalidad de la sociedad: aunque no te toque una enfermedad rara, debes ayudar", afirman convencidas estas estudiantes de 16 años, que han creado un proyecto de emprendimiento para dar a conocer este tipo de enfermedades minoritarias y sensibilizar así a la población de la falta de investigación y medios.

- Por su parte, David López, agente de la Policía Local, no dudó en tirarse al Ebro para salvar a una joven de morir ahogada. Un curso de socorrismo y la ayuda de dos ciudadanos fueron esenciales para que su heroica actuación acabara bien. "En ese momento no ves el peligro. Solo piensas en llegar hasta la persona", confiesa este policía.

- Seguramente Raúl Gurrea, el otro agente de la Policía Local que salvó este año la vida de un joven que estuvo a punto de morir acuchillado- comparta esa valoración. Ambos se deben a la ciudadanía y estando de servicio ninguno se lo pensó dos veces a la hora de actuar. "Poner un parche oclusivo o hacer un torniquete es una formación que salva vidas", defiende este policía.