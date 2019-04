“A mí ya no me va a olvidar nadie por lo que hice y eso es muy bonito”

Era jueves, 13 de diciembre, en torno a las 17.30, cuando varios vecinos del final de la calle Río Cinca del zaragozano barrio de La Almozara comenzaron a escuchar los gritos de una mujer que amenazaba con saltar por la ventana de su domicilio, situado en el número 47, tras una fuerte discusión con su pareja. A los pocos minutos, un joven hacía su aparición en la misma calle y, sin pensárselo dos veces, se quitaba la chaqueta, la tiraba al suelo y comenzaba a trepar por la fachada hasta la primera planta, ayudado de una reja y un puñado de cables del tendido eléctrico que todavía hoy permanecen levemente desprendidos.

Se trataba de Mohabmed Karzazi, joven marroquí de 29 años que esa tarde permanecía en el salón de su casa, en la cuarta planta del edificio contiguo, el portal número 45. “Tan solo recuerdo que escuché unos gritos muy fuertes de una persona en peligro y me di cuenta de que pasaba algo grave por lo que bajé corriendo a la calle”, recuerda. Tan rápido que ni siquiera cerró la puerta al salir.

“Al llegar a la calle vi a una mujer con medio cuerpo fuera en su ventana que amenazaba con saltar. Había mucha gente asomada a las ventanas y por la calle. No lo dudé ni un segundo, me lancé a la pared y subí para intentar meterla dentro”, prosigue. Tras la negativa de esta, que estaba muy nerviosa y lloraba desconsolada, el joven consiguió acceder al interior del domicilio y agarrarla por la espalda para devolverla al interior del salón. “Cayó sobre mí y yo me corté con algo en el hombro derecho”, explica mientras muestra una fotografía de la aparatosa herida.

El joven cuenta que permaneció en el interior de la vivienda más de 15 minutos, tan solo agarrando a la mujer y sin mediar palabra con ninguno de los protagonistas de la discusión, al menos hasta que llegó la policía. “Me pidieron la documentación para identificarme y les dije que había dejado la cartera y las llaves en la chaqueta, en la calle, y al salir nos dimos cuenta de que me la habían robado durante el rescate”, afirma Karzazi, todavía sorprendido por lo ocurrido. Así, los agentes le acompañaron hasta su domicilio en el que les mostró el pasaporte. “Ese día ni salí de casa ya”, añade.

"Yo no sé lo que les pasó ni por qué discutieron pero ella estaba desesperada y necesitaba ayuda"

Por aquel momento todavía no era muy consciente de lo que había ocurrido. Sin embargo, enseguida los vecinos comenzaron a llamarle ‘Spiderman’ por la facilidad y la velocidad con la que trepó por la fachada. “Apareció de repente, tiró las cosas al suelo y subió de un brinco. En dos segundos estaba arriba”, relata Alejandro, vecino de 54 años del barrio que presenció lo ocurrido desde el bar de en frente, ‘Mas que tapas’. El hombre recuerda que fueron momentos de gran confusión hasta que lograron sacar a los protagonistas de la casa.

En cuanto a qué opina él de su nuevo apodo, Karzazi se lo toma con humor. “Mis sobrinos dicen que en el colegio todo el mundo les habla de mí y ahora de mayores quieren ser como yo”, afirma entre risas. También en el bar en el que trabaja como encargado, el Pub Women 2.0, le han reconocido varias veces por sus diversas apariciones en medios de comunicación.

NOTICIAS RELACIONADAS 23 de abril: héroes y heroínas de Aragón

“Me parece algo bueno pero no por lo que dicen unos y otros, eso no es lo importante. Yo no sé lo que les pasó ni por qué discutieron pero ella estaba desesperada y necesitaba ayuda. Para mí lo importante es que no le paso nada. A mí ya no me va a olvidar nadie por lo que hice y eso es muy bonito. La verdad es que no lo pensé, en el momento sentí que había que hacer algo y lo hice”, asevera, al tiempo que reconoce sentirse orgulloso de lo que hizo.

Además, este acto heroico también ha cambiado la percepción que tienen sus vecinos en el barrio: “Ahora he notado que la gente me respeta más y eso se nota. Todo el mundo me saluda y a veces me lo recuerdan o dicen, “mira, este chico es el que salvó a la mujer””, añade.

Una medalla de plata

Karzazi llegó a Zaragoza hace 7 años desde Uchda, ciudad situada al noreste de Marruecos, hasta donde, asegura, también llegó lo ocurrido. “Mis padres se enteraron incluso antes que yo porque me sacaron en periódicos y televisiones de allí. Fue una pasada”, asegura el joven, que destaca que, tras lo ocurrido, lo trataban como un héroe en todas las noticias. “Hasta me recibió el alcalde en el Ayuntamiento para darme la enhorabuena”, destaca, haciendo referencia a la visita que hizo al Consistorio Zaragozano el pasado 14 de febrero.

Además, hace unos días Karzazi recibía una carta en la que se le invitaba a un acto oficial que tendrá lugar el próximo 7 de junio en el Cuartel Palafox y en el que se le hará entrega de una Medalla de Plata por su colaboración con la Policía Local de Zaragoza. “Qué te voy a decir, para mí es una pasada. Estoy feliz y muy orgulloso, creo que esto es algo que pasa una sola vez en la vida”, resume emocionado.

Consulta todas las noticias de San Jorge