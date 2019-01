Los alcaldes de las cuencas mineras lanzan en las Cortes un S. O. S. por el futuro de la zona

En su opinión, la necesidad de plantear alternativas para el territorio "es ya más que extremadamente urgente". Este será, precisamente, uno de los mensajes que lanzará a la ministra el próximo miércoles, momento en que visitará su localidad. Ciércoles ha asegurado que la decisión de Samca "adelanta las consecuencias del cierre de la térmica en 2020" y que sin ayuda de las administraciones superiores el esfuerzo de los ayuntamientos "no irá a ningún lado".

La regidora ha insistido en que la pérdida de ingresos que sufrirá su municipio comprometerá parte de sus servicios. "Exigimos que se busquen alternativas hacia la diversificación de manera urgente, que no nos peguen la patada", ha dicho. Andorra ha exigido un plan de ayudas a la inversión, otro centrado en el emprendimiento, infraestructuras "clave" como la A-68 y la culminación de la elevación de aguas del Ebro. También propone ampliar la residencia y terminar el Hotel de San Macario. "Y, sobre todo, formación en renovables y recursos energéticos y minerales. No se puede dar carpetazo a Andorra sin que se haya tomado ninguna medida para paliar todo el empleo que se va a perder de manera radical", ha afirmado Ciércoles.

Para Joaquín Noé, alcalde de Ariño, el cierre de Samca descarta cualquier posibilidad de que la térmica vaya a seguir más allá de 2020. "El de ayer fue uno de los días más duros para mi como alcalde", ha reconocido. En su opinión, el problema de las cuencas mineras "es también de la provincia de Teruel y del conjunto de Aragón", de ahí que sea necesaria "la implicación de todos los partidos políticos, independientemente de quién gobierne".

Noé ha reclamado al Gobierno de Aragón "celeridad" para que la planta de fertilizantes proyectada por Samca pueda ser una realidad. "Somos mineros y somos capaces de reconvertirnos. Iremos donde haga falta para buscar puestos de trabajo", ha asegurado.

También ha exigido "que se revisen las proporciones de los fondos Miner". Para el regidor, es necesario aprovechar el entorno y crear un plan de desarrollo turístico supracomarcal. "El turismo puede no ser la solución, pero sí una vía de desarrollo", ha explicado. Su municipio, ha insistido, sufre ya las consecuencias del cierre de Samca. "Ayer ya se me acercó una familia con cuatro hijos para decirme que se iban del pueblo. Es muy duro", ha afirmado durante la comisión.

Javier Carbó, alcalde de Escucha, ha lamentado el tiempo perdido. "El problema es que Andorra no tiene plan. Entre 2013 y 2018, ¿qué ha pasado en el territorio? Se ha creado poco empleo y el poco que se ha generado ha sido para ampliar empresas ya existentes. El Gobierno de Aragón tiene que diversificar, necesitamos una reestructuración de la provincia. Tenemos argumentos para cambiarla, solo se nos tiene que apoyar en serio desde arriba", ha dicho.

Su mensaje ha coincidido con el del alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, que cree que la única alternativa para la zona pasa por "una verdadera reconversión industrial". "Tenemos claro qué no hacer. Si estamos hoy aquí es porque algo no se ha hecho bien. Los planes de la minería para nuestra zona no han funcionado. No ha habido una transición justa ni razonable. Se ha repartido una cantidad ingente de dinero entre un centenar de municipios de los que solo 16 eran estrictamente mineros", ha explicado en relación a los Fondos Miner.

A su entender, dichos fondos necesitan "una revisión normativa", ya que gran parte de la inversión "no ha florecido". "Se tiene que centrar el plan de la minería con vistas para atraer empresas a municipios que han tenido explotaciones en carbón. El Fite también debe servir para reconvertir las cuencas mineras. El problema es la urgencia. La Comarca de Andorra va a perder la mitad de la población en cinco años. Tenemos empresas en la zona que se pueden instalar, pero no hay ninguna facilidad", ha aseverado.