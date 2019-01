La ministra Teresa Ribera visitará Andorra el próximo día 23

Cumplirá así la promesa que hizo en diciembre en su visita exprés a Zaragoza, en la que se comprometió a no autorizar el cierre si Endesa no presentaba un plan de acompañamiento que no dejara a nadie atrás, un aspecto especialmente importante teniendo en cuenta que de la planta dependen alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Aunque apenas han trascendido detalles sobre el encuentro, se espera que la ministra se vuelva a reunir con Gobierno de Aragón, alcaldes, empresarios y sindicatos. Sobre la mesa, varios interrogantes por resolver. El principal, si el Ministerio para la Transición Ecológica acepta el plan de Endesa, que contempla una inversión de 800 millones de euros para desarrollar 1.000 megavatios de energía fotovoltaica.