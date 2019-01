Andorra perderá casi una tercera parte de sus ingresos con el cierre de la térmica

El Ayuntamiento de Andorra perderá prácticamente una tercera parte de sus ingresos con el cierre de la central térmica. Recaudará 2,1 millones de euros menos cada año, ya que Endesa dejará de pagar 1.670.000 euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) y otros 500.000 por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Esto, aseguró la alcaldesa de la localidad, Sofía Ciércoles, afectará de forma directa "tanto a los servicios como a los trabajadores del Ayuntamiento". El Consistorio pasará de ingresar unos 7,5 millones por ejercicio a quedarse en apenas cinco. "Habrá servicios de los que, seguramente, tendremos que prescindir", reconoció. Estos ingresos, admitió la alcaldesa, han garantizado "prestaciones importantes" durante décadas a la localidad. "Ayudaba mucho tener ese colchón", añadió.

El mayor problema, aseguró Ciércoles, es que la gente "no sabe qué va a pasar", ya que Endesa es un eslabón "importantísimo" para el municipio. A la caída de los ingresos se unirá la previsible pérdida de población que hará, por ejemplo, que bajen las ratios del colegio. Hasta la fecha, recalcó la regidora, la compañía no ha presentado ninguna opción para suplir semejante descenso recaudatorio. "Esos 2,1 no se van a compensar con una apuesta por las renovables. Queremos alternativas que asienten población, no que traigan gente de paso. Y para eso, hace falta inversión", subrayó. A esto hay que añadir, insistió la regidora, que Endesa solo prevé instalar en Andorra un 20% de los mil megavatios proyectados en el plan de acompañamiento que presentó en diciembre ante el Ministerio para la Transición Ecológica.

El censo, a la baja