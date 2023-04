todo sobre la renta

La campaña de la Renta llega el próximo 11 de abril en un año en el que en Aragón se estrena también reforma fiscal a nivel autonómico. En la comunidad se presentaron el año pasado alrededor de 730.000 declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en su mayoría con resultado a devolver. El plazo para presentar declaraciones finaliza el 30 de junio.

​Desde mitad del mes de marzo ya se pueden descargar los datos fiscales a través de la página web de la Agencia Tributaria o la aplicación móvil. Quienes busquen hacerse una idea del resultado de su declaración tienen acceso además al simulador de la renta. En este especial se recogen las principales claves para presentar la declaración de la Renta.

calendario de la renta

Las fechas clave: la atención en las oficinas se hace esperar

Un año más, la Agencia Tributaria quiere que los contribuyentes utilicen vías telemáticas y potencia el uso de internet, el teléfono o la aplicación móvil para presentar el impuesto. Desde este 11 de abril se puede presentar la declaración de la renta por internet o la aplicación móvil, el servicio de ayuda para hacerla por teléfono comienza en abril, pero la atención presencial en las oficinas queda reducido al mes de junio, el último de campaña.

Las citas previas para hacer la declaración en conversación telefónica con un empleado de Hacienda se abren el 5 de mayo. Entonces se podrá llamar para pedir día y hora para confeccionar la renta telefónicamente. Para acudir a las oficinas se puede solicitar cita previa a partir del 25 de mayo. En ambos casos, tanto para recurrir al servicio de ayuda telefónica o al presencial, el plazo termina el 29 de junio, un día antes de que finalice la campaña.

borrador

Borrador de la Renta: quién tiene que presentarlo y qué hay que revisar

En general, están obligados a presentar la declaración de la Renta quienes tuvieran el año pasado ingresos superiores a 22.000 euros si trabajaron en una sola empresa. Si tuvieron dos pagadores el límite baja a 14.000 euros. Este último caso puede ser el de una persona que pasó por dos o más empresas o que trabajó en una y además cobró durante un tiempo la prestación por desempleo. Solo tendrá obligación si la suma de las cantidades procedentes del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superó los 1.500 euros anuales.

A la hora de presentar la declaración de la renta muchos contribuyentes parten del borrador que confecciona la propia Agencia Tributaria. Esta viene recordando que es necesario revisarlo, al igual que los profesionales. "Que no se fíen solo de la información fiscal, puesto que los ingresos sin retención no suelen estar reflejados y a veces se olvida", advierte Francisco Gracia, delegado en Aragón de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

Desde Hacienda vienen recordando que al elaborar el borrador no disponen de todos los datos con trascendencia en la declaración y que tendrá que aportar el contribuyente. En la lista de datos que se aconsejan revisar, porque pueda haber errores, no estén actualizados o simplemente no dispongan de ellos, figuran los siguientes:

- Percepción de prestaciones por ERTE.

- Inmuebles y sus referencias catastrales.

- Circunstancias personales y familiares (si cambiaron en 2022).

- Arrendamientos de inmuebles

-Transmisiones, por ejemplo, la venta de un piso.

- Aportaciones a planes de pensiones.

- Cuotas sindicales.

- Percepciones por subvenciones.

- Deducciones familiares y por maternidad.

- Deducción por inversión en vivienda habitual.

- Deducciones autonómicas.

reforma fiscal en aragón

Aragón estrena reforma fiscal en esta campaña

La reforma fiscal del Gobierno de Aragón en cuanto a IRPF tiene efectos para 2022 y 2023, y por lo tanto se verán sus efectos en la declaración que se presenta el 30 de junio de 2023. "En la ley de Presupuestos para 2023 se cambió la escala de tributación para la parte autonómica de forma que tramos de IRPF, que están por debajo de los las bases liquidables de menos de 50.000 euros, se reducen respecto a las escalas vigentes antes de la reforma, mientras que las que están por encima, suben", apunta Francisco Gracia, de AEDAF.

"Si estudiamos los tramos vemos que hasta 90.000, se sigue tributando menos, mientras que a partir de 130.000, la escala anterior era más beneficiosa", reconoce el asesor fiscal.

Los planes de pensiones desgravan menos este año

Una de las pocas vías para reducir la factura fiscal son los planes de pensiones. Las últimas reformas del Gobierno central han ido reduciendo esta desgravación. Dentro del impuesto, desde el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja recuerdan que "las aportaciones anuales máximas a los planes de pensiones o de previsión social pasan de 2.000 a 1.500 euros". Por contra, aumenta la cantidad que se puede deducir de los llamados planes de empleo o de empresa, en los que es la compañía la que aporta para la futura jubilación del empleado. Este modelo es el que se impulsa en el última reforma de pensiones. Así, el límite para desgravar la contribución empresarial pasa de 8.000 a 8.500, apunta María Teresa Gómez Latorre, presidenta del citado colegio.

La aportación del trabajador debe ser igual o inferior a la contribución empresarial. "Se consideran también como aportaciones del trabajador las cantidades que sean aportadas por el empresario pero que deriven de una decisión del trabajador", añaden desde AEDAF. Los excesos de aportaciones no reducidos de años anteriores, podrán reducirse en 2022. El límite máximo se incrementa en otros 1.500 euros.

Deducción por vivienda: qué hacer si se cambió de hipoteca variable a fija

La deducción por la compra de vivienda quedó reducida en la crisis anterior a quienes adquirieron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013. Los contribuyentes pueden deducirse un máximo de 9.040 euros al año del dinero que aportaran para el pago de su piso. En este ejercicio se han venido planteando dudas sobre si se perdía el derecho a la deducción para quienes cambiaran de una hipoteca variable a una fija. Este ha sido el caso de los compradores que han buscado una forma para rebajar el pago de intereses, tras la escalda del euríbor.

El Manual de Renta de este año, que se puede consultar en la web de la Agencia Tributaria, ha querido aclararlo en un inciso específico. En él señala que una modificación de las condiciones del préstamo "no supone entender que en ese momento concluye el proceso de financiación de la inversión correspondiente ni que se agotan las posibilidades de practicar la deducción". Se refiere a los casos de novación, subrogación o la sustitución de un préstamo o crédito por otro, incluso su ampliación. Deben de mantenerse los requisitos legales como que el dinero se destine exclusivamente al pago de la vivienda y que esta sea en la que reside el contribuyente de forma habitual.

Sin embargo, añade que respecto del nuevo préstamo o crédito "el contribuyente deberá poder acreditar su destino vinculado a la vivienda y la justificación de su devolución". Las dudas pueden surgir sobre cómo se prueba ese vínculo entre ambas hipotecas.

Deducciones para los aragoneses

En Aragón existen 18 deducciones específicas además de las estatales. "Es importante destacar que las deducciones no generan un gran impacto a la tributación total porque tienen límites y muchas veces las generan quienes tienen una baja cuota o incluso cuota nula", reconoce Francisco Gracia, desde AEDAF.

El asesor fiscal explica que este año hay novedades en este apartado. "Se ha producido una novedad que es la publicación de la Ley 1/2023 de 26 de enero, que introduce deducciones autonómicas por acogimiento a refugiados ucranianos, y por ayudas de carácter humanitario al pueblo ucraniano". En este último caso aconseja, sobre todo, para el acogimiento "leerse bien el cumplimiento de requisitos". Cada contribuyente puede desgravarse en la declaración 300 euros por persona acogida el año pasado, pero entre los requisitos figura que esta no sea familia cercana, que hayan convivido al menos durante cuatro meses y que el refugiado no tenga rentas anuales superiores a 8.000 euros, con algunas excepciones.

Además, "las personas objeto de acogimiento deberán estar incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre el régimen de protección temporal" desarrollado por el Gobierno para estos casos, añaden desde el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF). Se necesita un certificado del órgano competente en la gestión y el control de estas acogidas. En él debe constar el "número de personas acogidas y la duración de la acogida, de acuerdo con lo que disponga el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", detallan desde el órgano fiscal del Colegio de Economistas.

A ello se une una "deducción del 20% sobre las cantidades donadas a entidades sin ánimo de lucro para la ayuda en la guerra de Ucrania", añaden los gestores administrativos.

Teléfonos y servicios de ayuda para hacer la renta

Renta WEB. Servicio de ayuda para tramitar y presentar la declaración de Renta a través de la página web de la Agencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es).

Informador de Renta. Herramienta por internet que incluye una larga lista de cuestiones frecuentes que se pueden plantear a la hora de presentar el impuesto. Se pueden consultar a través de la página web de la Agencia.

Chat. A través del informador se ofrece la posibilidad de enviar preguntas vía mensajes cuando se indica que no se ha obtenido la información que se necesitaba. Servicio disponible de 9.00 a 19.00, de lunes a viernes.

App. Para confeccionar la declaración desde un dispositivo móvil se puede descargar gratuitamente la aplicación 'Agencia Tributaria', disponible en las tiendas de apps de Google, Apple y Huawei, para los sistemas operativos Android e iOS. Permite un acceso directo a diversos trámites y a la aplicación Renta WEB para generar y presentar tu declaración de Renta 2022, en algunos casos.

901 33 55 33. Información tributaria. Se puede consultar también en el 91 554 87 70. Tiene horario de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00.

901 200 345. Borrador. Teléfono desde el que se pueden hacer diversos trámites durante la campaña de renta como confirmar el borrador. En este caso, será necesario comunicar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), su número de referencia o Cl@ve PIN, así como el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN), en la que desee efectuar la domiciliación bancaria del resultado de la declaración. Si se trata de una declaración conjunta formulada por ambos cónyuges será necesario, además, comunicar los datos del cónyuge.

