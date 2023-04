Cómo aprovechar las pérdidas de las criptomonedas en la renta

La Agencia Tributaria ha avisado esta campaña que volverá a vigilar las operaciones que se realicen con criptomonedas. Hacienda trata de encajar las divisas virtuales en la declaración de la renta, pero todavía no tiene muy claro cómo hacerlo. Prueba de ello es que ha tenido que dar marcha atrás en un cambio que se iba a producir esta recién estrenada campaña y que hubiera perjudicado a muchos inversores.

A partir de 2024 será obligatorio informar sobre las operaciones con criptomonedas y se tendrá que presentar una declaración informativa sobre las mismas, también de las situadas en el extranjero. La Agencia quiere reforzar su control para evitar el fraude con estas divisas y este año enviará 328.000 avisos a inversores en criptoactivos de toda España, según ha avanzado en la presentación del arranque de campaña.

La casilla de las criptomonedas en la renta

"El año pasado fue el primero en el que había una clave específica para criptoactivos, aunque nosotros llevamos trabajando con fiscalidad cripto desde 2016 porque ya había consultas vinculantes", explica Juan Salgado, desde la consultora legal zaragozana CL Cripto. Las divisas virtuales aparecían en la casilla 46 del impuesto.

Estas inversiones se encuentran ahora al alza ya que la más popular, el bitcoin, ha cotizado esta semana por encima de los 30.000 dólares (27.573 euros) por primera vez desde junio de 2022. Sin embargo, el año pasado, que es el que se declara ahora en la campaña de renta, fue nefasto. "En 2022 sobre todo nos vamos a encontrar pérdidas porque hemos padecido un 'criptoinvierno'", ha reconocido Raquel Jurado, técnica del Servicio de Estudios del Registro de economistas asesores fiscales (REAF), organismo que ha presentado este miércoles su documento con consejos sobre la renta.

"En general, ha sido un año muy malo, también con muchas estafas de por medio y quiebras", coincide Salgado. El año pasado se produjo la quiebra de la plataforma estadounidense de intercambio de divisas virtuales FTX, cuyo caso se encuentra ahora en los tribunales entre acusaciones de fraude electrónico y lavado de dinero. Provocó un terremoto y desplome en el sector y no fue la única que cayó. De ahí que muchos inversores a la hora de consignar sus operaciones en la campaña de la renta que acaba de empezar solo incluyan pérdidas.

Desde organismos como el Banco de España se viene alertando que se trata de "activos especulativos de alto riesgo", que "no están respaldados por un banco central que asegure su valor y su precio varía en función de cambios en la oferta y demanda".

El problema añadido este año ha sido que, poco antes del inicio de esta campaña dejó de estar activa en el simulador de renta que ofrece la Agencia Tributaria en su página web, la citada casilla que permitía compensar las pérdidas que se hubieran producido por la venta de estos productos y que se había podido utilizar el año pasado. Se aplicaba a estas divisas una de las leyes antifraude que operan en otros productos como las acciones, que impiden compensar pérdidas si la venta y nueva compra de las mismas se produce en poco tiempo.

"En un mercado tan volátil es muy normal hacer operaciones en una franja temporal muy pequeña", justifica Salgado. No se podía aplicar si habían pasado menos de dos meses y no era posible hacerlo hasta que no se vendieran los activos recomprados. Se eliminaba así la posibilidad de reducir la factura fiscal ya que las pérdidas compensan las ganancias y la cuantía total a declarar.

La modificación, que no había sido comunicada por Hacienda sorprendió al sector, que protestó en bloque. "En marzo un compañero se dio cuenta de que el simulador de renta no daba opción de aplicar pérdidas", cuenta Salgado. El colectivo de asesores se movilizó y "venció el sentido común, al menos para este año", cree el experto en fiscalidad en criptomonedas.

Novedades en criptoactivos en la renta

De esta forma, todo ha quedado igual este ejercicio. "Quien haya vendido en pérdidas tendrá que incluirlas en la declaración porque así las podremos aprovechar en ejercicios futuros si obtenemos ganancias del mismo tipo", ha explicado la asesora del REAF, perteneciente al Consejo General de Colegios de Economistas. Así, las pérdidas por vender criptomonedas se pueden compensar "sin límite" por ganancias del mismo tipo. Ha puesto como ejemplo que sería posible compensarlas con las ganancias obtenidas con la venta de un piso.

Salgado añade como novedad que hay que identificar qué criptoactivo estamos vendiendo (si es bitcoin, ethereum…), algo que no ocurría antes, además de señalar "a cambio de qué hemos vendido esas criptomonedas". En este último caso puede tratarse de "una permuta, por otra criptomoneda; por otro activo digital como los NFT ( 'non fungible token'); por moneda de curso legal como dólares o euros o si se ha gastado a cambio de un bien o servicio. "La operativa más normal siempre es intercambiarlo por otras criptomonedas o activos digitales", apunta el consultor.

La campaña de la renta finaliza el 30 de junio.

