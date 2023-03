Simulador de la Renta: cómo saber si te sale a pagar o a devolver en este 2023

Cuando se oye la palabra simulador, vienen a la cabeza varias cosas. La más común es el vuelo, por los videojuegos; casi todo el mundo ha soñado alguna vez con pilotar un avión, y al mismo tiempo es un ejercicio que asusta un poco. En el fútbol u otros deportes, simular es precisamente algo poco deportivo: un penalti, una lesión… comportamientos poco éticos. Junto a los dos ejemplos anteriores está la declaración de la renta, porque desde hace algunos años la Agencia Tributaria ofrece a los contribuyentes la posibilidad de realizar una declaración simulada a través de una herramienta disponible en su web.

Este simulador sirve solamente como orientación, pero ayuda a hacer previsiones. Tras seguir todos los parámetros, puede saberse si saldrá a pagar o a devolver, además de la cantidad que habrá que abonar o que se podrá esperar como devolución.

La campaña de la renta 2022 comienza el 11 de abril. Se dice ‘de 2022’ porque analiza el ejercicio fiscal del año pasado. Con el simulador no se abre ningún proceso: es decir, no es una especie de inicio de la declaración. Solo se trata de un ensayo, y no afecta al borrador de tu declaración real. De hecho, no hay que identificarse digitalmente, aunque eso supone meter todos los datos manualmente, ya que no se pueden emplear los que ya tiene almacenados Hacienda sobre cada persona.

Cómo se usa el simulador de la declaración de la Renta

Está alojado en la web de la Agencia Tributaria. Hay que entrar en sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Renta.html; ahí se muestran los trámites disponibles. Hay que buscar el apartado Ayuda, bajando hasta la parte inferior de la página, y dentro de él, la opción Renta Web Open Simulador.

Cuando se abre, se puede elegir entre generar una nueva declaración o cargar una ya hecha o empezada y guardada previamente. Se rellenan los datos de identificación personales y familiares, señalando mayores a cargo o personas con discapacidad en el núcleo familiar.

Luego se plantea la posibilidad de una declaración conjunta (según la situación civil) o individual, y posteriormente se trata de ir rellenando cada uno de los epígrafes. Para ello, obviamente, hay que tener los deberes hechos en cuanto a los números de tus finanzas: ganancias computadas, desgravaciones… una vez se rellena todo, se valida el avance y se guarda antes de solicitar el resultado.