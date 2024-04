Si sale negativo en la declaración de la Renta, ¿qué significa?

La campaña de la Renta 2023, que comienza oficialmente este miércoles 3 de abril, plantea para buena parte de los contribuyentes una duda justificada, teniendo en cuenta sus ingresos del año anterior: ¿saldrá la declaración positiva o negativa? Es decir, ¿deberé ingresar una cantidad al Estado por medio de la Agencia Tributaria (AEAT), equivalente al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, o se dará la situación contraria, siendo el Estado el que me devuelva dinero?

Con el borrador ya disponible para su descarga, la respuesta es sencilla. Solo hay que rellenarlo y comprobar el número final, que marca el resultado: es la última casilla de la última página.

Qué significa que la Renta 2023 salga negativa o positiva

Que el resultado sea negativo supone un alivio para las arcas del contribuyente, que se supone no están demasiado boyantes, dado que si sale a devolver quiere decir que los ingresos anuales no son muy elevados, aunque tampoco es una verdad absoluta; las deducciones por múltiples conceptos (circunstancias familiares, discapacidades, donaciones) pueden hacer que una persona con ingresos notables registre correctamente una declaración negativa.

Hacienda exige que la declaración se cumplimente entre este miércoles 3 de abril y el próximo 1 de julio. Son unos 80 días, y se puede hacer telemáticamente, por teléfono (desde el 29 de abril se puede solicitar cita con un especialista de la AEAT) y presencialmente, con apertura de solicitud de citas el 3 de junio, para realizarlas desde el 29 de mayo y hasta el 28 de junio. Aquellas personas que tengan declaración positiva y deban pagar tienen que hacer cuentas rápido, y en caso de no haber hecho provisión de fondos para el pago, tienen hasta el 1 de julio para reunir el dinero.

Aquellas personas con declaración negativa (a devolver) no deben hacer cuentas anticipadas con el ingreso que les hará Hacienda, ya que puede llegar de inmediato tras la presentación, incluso a los pocos días y en este inicio de campaña, o no llegar hasta finales de año. El plazo es hasta el 31 de diciembre, y no hay modo de precisar esa información, así que es inútil contactar con la institución para saberla. Incluso puede darse el caso de que el dinero llegue ya en 2024, aunque en ese caso Hacienda pagará un recargo automático por cada día que exceda el plazo.