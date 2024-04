Simulador de la declaración de la Renta: ya puedes saber si te sale a pagar o a devolver

La Agencia Tributaria cuenta con varias vías para ayudar a la confección y presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El simulador de la renta constituye una de las principales herramientas de apoyo de la Administración para los contribuyentes y una de las más esperadas, junto con el borrador.

Este último, el resumen que elabora Hacienda, no estará disponible hasta el primer día de la campaña, el 3 de abril, pero el simulador ya se puede utilizar desde este martes para saber si este año habrá que pagar a Hacienda o recibir devolución. La Agencia Tributaria ha enviado una alerta a los usuarios de su aplicación móvil para precisar cuándo se podrían consultar los primeros datos de la campaña: "Hoy (por este martes, 19 de marzo) a partir de las 12.00 podrá acceder para consultar los datos fiscales del ejercicio 2023". A ello se une el simulador Renta Web Open.

Se trata de una herramienta de ayuda que se puede consultar a través de la página web de la Agencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es/). La Administración tributaria continúa potenciando las vías digitales, aunque mantiene la atención presencial. Esta última no se abrirá hasta junio, el último mes de campaña, como sigue siendo habitual en los últimos años.

Prueba sin validez

El simulador llamado 'Renta WEB Open', una versión de la plataforma Renta WEB en la que se confecciona la declaración, permite simular su declaración de Renta. Desde la Agencia se advierte que "no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales". De ahí que, Hacienda advierta que esta simulación tampoco permite la presentación de la declaración. Su objetivo es dar una visión global del impuesto.

Disponibles los datos fiscales para hacer la declaración de la Renta

Los datos fiscales de la Renta 2023 también se pueden consultar desde este martes. Se trata de un documento que resume todos los ingresos del contribuyente, cuentas bancarias con sus intereses y otros movimientos de relevancia fiscal como la vivienda o las donaciones a ONG. Con dichos datos fiscales el contribuyente podrá "confeccionar y presentar su declaración de Renta 202 , a través de Renta WEB, a partir del 3 de abril de 2024". Se pueden descargar si se cuenta con el número de referencia, que puede obtenerse fácilmente si se cuenta con la casilla 505 de la última declaración.

Con esta información el contribuyente puede hacerse una idea de su balance del año pasado, pero no siempre será la definitiva. Desde la propia Agencia advierten todos los años de que no dispone de toda la información de cada contribuyente, que debe completar para evitar errores.

La presentación por teléfono comenzará el 5 de mayo y en las oficinas no se iniciará la confección de declaraciones hasta el 3 de junio. La campaña finaliza el 1 de julio.

