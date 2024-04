Qué ocurre si el borrador de la Renta tiene errores: "La responsabilidad siempre es tuya"

El primer día de campaña siempre hay un grupo de contribuyentes que esperan ansiosos para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta. El inicio de la campaña en internet supone que desde la madrugada del 3 de abril ya se puede cumplir con la Agencia Tributaria. Esta facilita a los ciudadanos un borrador de la declaración que se puede consultar y si se está conforme aceptar "con un solo clic". Sin embargo, tanto Hacienda como los expertos recuerdan que se debe revisar para evitar errores.

"Hay inquietud y prisa este año. Ya tengo lista de espera de clientes que quieren tener presentada la renta el primer día", afirma María Teresa Gómez Latorre, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, que no encuentra una razón especial. Entre las motivaciones hay tanto personas que quieren cumplir pronto para olvidarse de la obligación con el fisco o quienes cuentan con el dinero de la devolución.

En este sentido, la gestora administrativa recuerda que las devoluciones "no van por orden de entrada ni dependen de que te devuelvan mucho o poco", algunas de las creencias populares, aunque el primer día de campaña Hacienda ya anuncia que ha pagado a algunos contribuyentes. Por su experiencia, en algunos casos la Agencia trata en reembolsar el dinero al contribuyente, "sin motivo aparente".

La mayoría de las rentas con derecho a devolución se pagan antes de que finalice la campaña, el 1 de julio este año, pero quedan las que se retrasan hasta diciembre o incluso pasado en enero, cuando se abonan con intereses.

Errores frecuentes en el borrador

A la hora de revisar el borrador recuerda la importancia de comprobar que aparece toda la información, ante la tentación de aceptarlo sin más. "La responsabilidad siempre es tuya", recalca, ya que si no se incluye un dato o hay algún error Hacienda puede revisar la declaración, aunque se haya hecho partiendo de uno de sus propios borradores.

Como primer paso es necesario que el domicilio sea el mismo o actualizarlo en su caso. Además, "hay que comprobar que realmente aparecen todas sus operaciones económicas que tienen repercusión fiscal", indica, como la venta de una casa o acciones. Otras situaciones que pueden influir será si se convive con los padres o se tiene derecho a alguna deducción. "Se debe comprobar que todo lo que hay es tuyo y aparece todo", aconseja.

Desde la Agencia Tributaria elaboran todos los años una relación de apartados a los que debe prestar especial atención el contribuyente o completar:

-Inmuebles y sus referencias catastrales.

- Circunstancias personales y familiares. El contribuyente debe comunicar si cambiaron sus circunstancias personales el año pasado. Tener un hijo o perder al cónyuge, por ejemplo, tienen su reflejo en el impuesto.

• Arrendamientos de inmuebles. El alquiler de vivienda puede beneficiarse de deducciones, pero es necesario comunicar el importe.

- Transmisiones. Si el año pasado se compró o vendió una vivienda también habrá que comprobar los datos.

- Aportaciones a planes de pensiones. El dinero que se destinó a los productos financieros que ahorran para la jubilación tiene ventajas fiscales.

- Cuotas sindicales. Hacienda no dispone de información sobre el dinero que se pague como afiliado a una organización sindical o un partido político, que se pueden desgravar. Si que suelen figurar en los datos fiscales las donaciones a ONG, que también se pueden deducir.

- Prestaciones por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), subvenciones y otras ayudas

- Deducciones.

Con todo, la gestora administrativa alerta también sobre los datos fiscales. Con ellos Hacienda elabora el borrador y la declaración, pero "que no se confíen a la hora de confirmarlos porque se van actualizando a medida que pasa la campaña". Así, puede que en ellos no aparezca alguna operación del año pasado porque la Administración no tenga constancia de ella, pero que más adelante cruce de nuevo datos con la entidad financiera o el organismo correspondiente y aparezca. "No hay que pensar que si no aparece no lo tengo que tributar", advierte.

"Si te precipitas mucho a la hora de dar el clic puedes cometer un error", recalca. Estos pueden suponer desaprovechar algunas desgravaciones o declarar menos de lo que corresponde y arriesgarse a una revisión fiscal.

