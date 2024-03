Cómo saber los datos que tiene Hacienda de ti para hacer la declaración de la Renta

La precampaña de la Renta se puede decir que ha comenzado oficialmente este martes, después de que a mediodía la Agencia Tributaria haya colgado toda la documentación actualizada del impuesto y haya activado el simulador en su página web. Muchos contribuyentes esperaban este momento para comenzar a hacer cálculos de si la declaración les saldará a pagar o devolver este año y cuánto.

Los ciudadanos pueden acceder por internet al simulador del impuesto (Renta Web Open) que permite obtener un primer cálculo aproximado. Hacienda recuerda que los resultados obtenidos no tendrán validez porque no se pueden presentar como declaración. Para ello habrá que esperar a que se active el borrador y la plataforma Renta Web, que estará disponible para presentar el IRPF el primer día de campaña oficial, el próximo 3 de abril. Incluso entonces, la Administración recuerda que no dispone de toda la información con impacto fiscal de cada usuario, por lo que es necesario revisarla.

Consulta de los datos fiscales de la Renta

Hasta entonces y para conocer qué datos guarda la Agencia Tributaria de cada contribuyente esta campaña, estos pueden solicitar los datos fiscales. Desde la página web la forma más rápida de acceder a ellos es utilizando el número de referencia, que se puede obtener desde la semana pasada. Para ello se necesita el importe de la casilla 505 de la declaración del impuesto del año pasado. Con la cantidad que figura en ella se podrá conseguir un código de seis letras, que permitirá descargar los datos fiscales.

Se pueden obtener también si se cuenta con la Cl@ve que permite hacer todo tipo de gestiones con la Administración y con el DNI o certificado electrónico.

La lista de datos fiscales dependerá de las fuentes de ingresos de cada contribuyente. Entre ellos, figuran los ingresos por nóminas o pensiones, con la cuantía total del salario y retenciones. El cruce de datos de Hacienda se extiente a préstamos con derecho a deducción, en el caso de los de vivienda para compradores anteriores a 2013. El Catastro facilita los datos de los inmuebles a nombre del contribuyente, bien sea propietario, nudo propietario, etc.

Las donaciones a ONG dan derecho a desgravación y figuran en un apartado específico, con la cuantía anual. Se señala si se trata de una donación "recurrente" porque la bonificación es mayor.

La Agencia Tributaria incorpora la posibilidad de consultar no solo los datos fiscales del último ejercicio (2023) sino de los cuatro anteriores (2022, 2021, 2020 y 2019).

En cualquier caso, antes de dar el paso de presentar la declaración cuando se inicie oficialmente la campaña de Renta, el consejo de la Agencia y los expertos es comprobar los datos fiscales y el borrador y completar la información que queda fuera de ellos.

Servicios de ayuda de la Renta

De momento, para resolver dudas dudas sobre la declaración se puede recurrir al teléfono de Información tributaria básica 91 554 87 70 y 901 33 55 33 (de pago), en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00. El resto de teléfonos o la posibilidad de hacer la declaración por teléfono se pondrán en marcha a medida que avance el calendario de Renta.

En internet se pueden formular preguntas por escrito a través del llamado asistente virtual y el Informador de Renta, un chat que va dando respuestas automáticas. La agencia cuenta también con al aplicación móvil 'Agencia Tributaria'.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.