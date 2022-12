Tradiciones y planes para pasar un fin de año diferente en Aragón

Los fieles a la tradición afrontan esta Nochevieja como cada 31 de diciembre: amigos o familia, cena rica, 12 uvas y, quizás, un cotillón para empezar el año bailando. Pero esta no es ni mucho menos la única manera de poner un pie en 2023. En Aragón hay muchas tradiciones locales en torno a esta festividad y también hay planes para celebrarla de forma diferente a lo convencional. Cruzando fronteras, se pueden seguir tradiciones de otros países, como cenar lentejas, al estilo italiano; romper platos contra el suelo como hacen en Dinamarca; o “quemar al viejo”, como dicen en México. No se refieren a una persona, menos mal, sino a un muñeco de trapo hecho con ropa vieja a tamaño real.

Pero antes de hablar de alternativas, no está de más recordar de dónde viene esto de las 12 uvas con las campanadas. Parece que sea una tradición de toda la vida pero no es así. En España se instauró en torno al año 1909, cuando después de una buena cosecha un grupo de empresarios de Alicante decidió promocionar esta costumbre de comer un grano con cada campanada. Desde entonces, no hay Nochevieja sin uvas. Tampoco suele faltar un cotillón con música, barra libre y algún que otro complemento de 'atrezzo' para animar el cotarro. Este año, el más popular en Zaragoza es el que se organiza en el Parque de Atracciones, pero también hay otros, como el del pabellón de Juslibol. Allí habrá una fiesta 'remember', con temas de los 2000, a cargo de Alex y Giro.

Despedir el año esquiando

Para los amantes del esquí cualquier día es bueno para bajar una pista y, si se puede despedir el año subido a unos esquís, mejor que mejor. Para hacer especial el 31 de diciembre, Aramón organiza el evento Uvas del Mundo. Consiste en ir tomando las uvas y dando las campanadas en los horarios de distintas partes del mundo a lo largo del día. Así, en la estación de Cerler, a las 12.00 se celebrará el año nuevo de Nueva Zelanda, en la Terraza Ampriu. A las 13.00, en Colladeta Burger, el de Kamchatka (Rusia). A las 14.00 se viajará hasta Sidney, desde la terraza de Cota 2000. Y a las 17.30, por último, se brindará a la hora de Myanmar en RemáscaroAprès-Ski.

La estación de Formigal también tendrá sus campanadas anticipadas en dos horarios. Las primeras se darán desde Izas, a las doce de la mañana y con lacasitos para los más pequeños. Después, a las 16.00, sonarán en Marchica. Cuando se haga de noche, sobre las 18.30, habrá un espectáculo de bajada de antorchas que culminará con los fuegos artificiales de las siete de la tarde.

Tradiciones en los pueblos de Huesca

En los pueblos del Pirineo es tradición sacar 12 capas de una cebolla y dejarlas extendidas con un poco de sal. Al día siguiente, las que la hayan absorbido corresponderán a los meses del próximo año más lluviosos. Con esta forma tan peculiar, el día 31 de diciembre se intenta vaticinar qué deparará el nuevo año en lo que a climatología se refiere.

Otras costumbres que se han perdido ya pero que siguen siendo parte de la identidad de los pequeños pueblos de montaña son, por ejemplo, en el Sobrarbe, los niños iban a, como se conoce en la zona, buscar las lilas. Esto no era más que pedir a los padrinos el aguinaldo el último día del año. En varias localidades de Los Monegros, como Sariñena o Robres, también constan costumbres relacionadas con los más pequeños, como la del cabo d’ano, que consiste en cantar villancicos por las calles la tarde del 31.

Viajar a un lugar exótico

Tomarse las uvas en manga corta y empezar 2023 con un baño en el mar es posible cogiendo un vuelo directo de Zaragoza a Tenerife. Eso sí, el precio, dada la ocasión señalada, no es barato. A pesar de ser con Vueling, compañía 'lowcost', un billete de ida y vuelta con salida el 30 de diciembre y regreso el 1 de enero cuesta casi 500 euros.

Para los más perezosos, vivir una experiencia diferente en Nochevieja no pasa por coger un avión. En Aragón hay varios alojamientos únicos que harán de la última noche del año una velada inolvidable. Uno de ellos está en la misma estación de esquí de Formigal y es lo más parecido a dormir en un iglú. Se llama Las Mugas y es un hotel iglú situado a 1.800 metros de altitud en el que se puede pasar la noche desde 495 euros por pareja. Pero las vistas al amanecer desde una estancia abovedada con techos de cristal en pleno Pirineo no tienen precio.

Los amantes de la Edad Media pueden pasar la Nochevieja en un castillo. El de Grisel (Campo de Tarazona) se alquila para parejas, familias y grupos con la única molestia de tener que hacerse con un manojo de llaves acordes al tamaño del complejo.

Carreras San Silvestre para acabar el año haciendo deporte

Los buenos propósitos se hacen con el nuevo año pero si se termina ya enfilado, mejor que mejor. Si hacer deporte es uno de ellos, el mismo día 31 se organiza la famosa carrera San Silvestre. El nombre coincide con el santoral de ese día y, aunque se asocia al deporte, no tiene nada que ver. Estas carreras, que se organizan tanto en ciudades grandes como en localidades más pequeñas, son además de un evento divertido, también una cita social, a la que muchos de los participantes acuden disfrazados y en grupos de amigos.

En Alcañiz, el club Tragamillas organiza la 53 edición de la carrera, conocida como Carrera del Pavo. Es la más veterana de Aragón y la segunda de España. La más multitudinaria de la Comunidad es la de Zaragoza, que este año se celebra la edición número 17. El pistoletazo de salida se dará a las seis de la tarde, desde el Coso, a la altura del Teatro Principal. En la provincia, habrá San Silvestres también en Alhama de Aragón, Gallur, Utebo, Calatayud o Tarazona. La XXXI San Silvestre Ciudad de Teruel saldrá también a las seis de la tarde y en Monroyo (Matarraña) se celebra por segundo año la Silvestrail, una carrera por montaña de seis kilómetros.

En la provincia de Huesca, no puede faltar la cita de Barbastro, la localidad oscense más veterana en este ámbito que este año celebra la 44 edición de la carrera. En Villanúa se espera alcanzar el éxito de participación de años anteriores, cuando se contó con 1.700 corredores.

