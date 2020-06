Se busca casa rural con piscina privada y barbacoa en la provincia de Huesca

Casa rural, barbacoa, piscina privada, provincia de Huesca. Son los filtros más usados en las búsquedas online que los aragoneses están realizando para planificar sus fines de semana y vacaciones de este verano en el norte de la Comunidad. El miedo a las restricciones de aforo en piscinas públicas, al cierre de playas y a las aglomeraciones de los lugares más turísticos está haciendo que la demanda se oriente hacia otro tipo de destinos más tranquilos.

No es de extrañar que, en una situación todavía cambiante y algo inestable, se quiera ir sobre seguro y poder contar con todo tipo de comodidades sin tener que salir de casa es un requisito imprescindible. Los aforos limitados en restaurantes, los cierres de piscinas colectivas y también el miedo al contagio hacen que este verano las prioridades a la hora de planificar las vacaciones sean otras.

El Pirineo aragonés ofrece multitud de alojamientos rurales que cumplen con parte de los requisitos que se están buscando. Unos requisitos que, según informan desde la Federación Aragonesa de Asociaciones de Turismo Rural (Faratur), son diferentes este año. “Hemos notado mucho más interés por casas con piscina privada y barbacoa”, asegura Jesús Morte, presidente de Faratur.

Con la barbacoa no hay problema, ya que la práctica totalidad de las casas la tienen, pero con la piscina privada la cosa se complica. “Tanto en Huesca como en Teruel, casas con piscina privada hay pocas porque, por el clima no es lo que más se emplearía”, explica Morte. De ahí que la ocupación para este verano de este tipo de alojamientos esté casi completa. “Se puede encontrar algo en huecos que quedan entre fines de semana, con estancias de lunes a sábado, por ejemplo, o en caso de cancelaciones, pero no en cualquier fecha”, asegura.

Como alternativa, desde Faratur informan a quienes se interesan por este tipo de alojamientos de los pueblos donde sí se abrirán las piscinas municipales este verano, tratando así de orientar las búsquedas hacia destinos que puedan encajar con la demanda.

Predominan las estancias de al menos dos semanas

Junto con la piscina y la barbacoa como principales requisitos, este verano llega con otra novedad, relacionada con la duración de las estancias. En temporadas anteriores, predominaban los alquileres de una semana, frente a las dos semanas o incluso el mes completo que se observa este año. “Antes se pensaba en estos planes de casa rural como complemento a las vacaciones principales, como las de playa o los viajes internacionales”, explica Morte.

Francisco Parra, presidente de Turismo Verde Huesca, suscribe todo lo comentado por su compañero de sector y añade que, en el caso de la asociación que preside, dedicada en exclusiva al territorio oscense, se dan también casos de personas interesadas en alquileres de varios meses para, desde el terreno, buscar una vivienda para compra en la zona.

La ocupación a estas alturas del año, indica, es mayor que la de temporadas pasadas, aunque advierte que se nota cierta inseguridad en los viajeros ante los rebrotes del virus sucedidos estos días en varias comarcas de Huesca. “Hemos recibido llamadas preguntando al respecto”, explica Parra, quien remarca que todos los alojamientos de Turismo Verde Huesca ponen en práctica las normas de seguridad recomendadas por el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) en lo que a prevención se refiere.

La otra cara de la moneda son los alojamientos, comenta Parra, que esta temporada han decidido no abrir ya que la inversión que supone adaptarse a la situación y llevar a cabo las medidas especiales para este tipo de inmuebles no siempre compensa.

De los 1500 alojamientos rurales registrados en Aragón (600 en Huesca, 500 en Teruel y 400 en Zaragoza), Faratur y Turismo Verde agrupan al 60%, con unas 900 casas. Ambas entidades han trabajado juntas en los últimos meses en lo que a protocolos de seguridad en casas rurales y reactivación del turismo se refiere.

El último proyecto en el que están embarcados consiste en el lanzamiento de un sello, que se va a promocionar a nivel nacional, que dé fe del compromiso del propietario con la seguridad en su alojamiento. Este distintivo de Alojamiento Seguro y Responsable se obtendrá cuando el responsable de la vivienda realice su propia evaluación de los protocolos que sigue y emita una declaración de responsabilidad. “El sello es un compromiso por parte del propietario de que se cumple con todas las medidas recomendadas por el ICTE”, resume Parra.

Los buscadores más interesantes para casas rurales en Huesca

Junto con los buscadores regionales para este tipo de alojamientos rurales en la provincia de Huesca, existen otras webs que registran un gran volumen de casas en esta zona y que pueden ser de utilidad a la hora de encontrar el destino perfecto para estas vacaciones.

En el primer puesto, al menos en lo que a oferta se refiere, está casasrurales.net, con 1009 inmuebles en Huesca provincia. Para estancias de una semana en una casa con espacio para seis personas, los precios oscilan entre los 460 y los 1.100 euros. En julio, la disponibilidad es mayor, con 72 opciones en una semana cualquiera. En cambio, si se busca para la semana del puente de agosto, una de las más solicitadas del verano, los alojamientos vacantes disminuyen, con 44 casas disponibles. Si en la búsqueda se incluye la piscina y la barbacoa, para julio solo aparece una casa y en agosto, ninguna.

Escapada Rural es otra de las webs más famosas para encontrar alojamientos en casas rurales. De Huesca, se incluyen casi 600 viviendas de este tipo con precios similares a los ya citados. Para la misma búsqueda, se observa el mismo resultado, mayor disponibilidad en una semana cualquiera de julio que del 14 al 21 de agosto. Sobre la piscina y la barbacoa, criterios que el propio buscador ya sugiere como los más empleados, aparecen tres alternativas para el primer periodo y solo una para el segundo.

Club Rural, Rurismo y Vrbo (antes Top Rural) son otras páginas similares donde buscar con todo tipo de requisitos la casa perfecta para pasar una vacaciones tranquilas, en la naturaleza y ajenos, en la medida de lo posible, a la situación todavía atípica que condiciona este verano.

