Tendencias de decoración en terrazas con la llegada del buen tiempo a Aragón

La pandemia introdujo muchos cambios en nuestras vidas. Uno de los más patentes es la importancia que se le ha dado al interior de los hogares. Ello trajo consigo una moda por los unifamiliares y, a su vez, por la decoración de espacios como las terrazas o los jardines, que con el buen tiempo vuelven a dar alegría y color a los hogares. Con la entrada de la primavera, es oportuno repasar algunas de las tendencias de este año para no sobrecargar la terraza.

En este sentido, y como ya hemos mencionado en numerosas veces, la naturaleza es la gran protagonista. No solo por el auge de las plantas (que también), sino porque hasta los colores tratan de emular un ambiente conectado con la Tierra. Precisamente allí es donde entra en juego también la iluminación y su importancia. Ya no se colocan viejas lámparas que alumbran de cualquier manera el balcón.

Terraza de un ático a la venta en la urbanización La Floresta por 575.000 €. Entreaticos

Para David Navarro, experto en decoración y en jardinería, están muy en tendencia las luces, especialmente las solares, ya que durante el verano realmente se aprovecha la terraza en la noche. "Estas se recargan por el día y alumbran en la noche. Están muy de moda los faroles", indica. En su tienda, El Buen Jardinero, lanzarán este mes de abril una colección donde cobra especial importancia la luz y los faroles, con botes luminosos. "Crean un ambiente nocturno maravilloso para quedar con los amigos y tomar una cerveza en la terraza", añade Navarro.

Del mismo modo, las luces LED pueden jugar un papel crucial, pero con cierto control. Las guirnaldas darán un toque encantador a la terraza sin sobrecargarla demasiado. En Leroy Merlín, una tira de 10 metros cuesta unos 30 euros. No obstante, lo mejor es mantener un color cálido y no alternar con tonos muy llamativos.

Terraza con toldo motorizado en una vivienda de Aragón. Toldos Serrano

Una terraza decorada con mobiliario modular. Pinterest / El Mueble

El mobiliario no tiene nada que ver con el de antes. "La terraza es una extensión de la casa y como tal necesita una buena inversión en el mueble, igual que hacemos, por ejemplo, con un despacho", dice Navarro. Si se dispone de espacio (no siempre es así) lo ideal es colocar una mesa con sus sillas, un pequeño sofá de exterior y una barbacoa si procede. "Lo mejor es que el material sea de teca o de fibra para que aguante la humedad. Que no sean las típicas sillas y mesas de plástico...", comenta. El microcemento no pasa de moda tampoco, al igual que la cerámica o los porcelánicos de gran formato para dar un toque único.

Un bote de cristal luminoso, ideal para iluminar la terraza en la noche. Forma parte de la nueva colección de El Buen Jardinero para abril. El Buen Jardinero

Un sofá de dos piezas a la venta en Sklum por 180 euros. Sklum

En este sentido, el tipo de mobiliario que más presencia aspira a tener esta primavera es el modular. Ya hemos visto que ha ganado enteros en el interior de los hogares y esta tendencia se traslada también al exterior. Por ejemplo, las mesas plegables para poder aprovecharlas en la terraza o los sofás que se montan con módulos para adaptarse a un espacio más reducido. Las formas 'curvy' también se llevan mucho.

En cuanto a los colores, la cosa no cambia con respecto al interior: "Los tonos tierra han venido para quedarse", asegura la interiorista María Arilla. Y es que todo lo que evoca a la naturaleza es lo que más gusta. "Se van a ver muchas combinaciones de tierra y doradas, con tonalidades que remiten a la luz natural, al agua y al cielo", añade. Sí recomienda, no obstante, poner el punto de contraste con algún naranja o azul más oscuro.

Jazmines o plumbagos

La fiebre por las plantas también es palpable en las fachadas de algunos edificios. "Hay que destacar que para el jardín nocturno disfrutamos del aroma o vemos las plantas blancas o azules por el reflejo de la luna en ellas", explica el propietario de El Buen Jardinero. Así, el jazmín siempre es una de las más solicitadas. Su luz es blanca y aromática, por lo que cumple perfectamente con las premisas.

Jazmín. CT Johansson

Otras destacadas plantas para el jardín o la terraza: el plumbago, una preciosa flor azul; igual que el agapanto; o la petunia blanca o morada, muy aromática. Para los que tengan metros cuadrados extra, una opción para rellenarlos es con grandes maceteros que contengan desde pequeños arbolitos hasta arbustos. "Los jardines verticales también siguen de moda. Permiten integrar la naturaleza en terrazas más pequeñas", sentencia Arilla.