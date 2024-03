Las encimeras de la cocina: materiales de moda y los mejores acabados

La cocina está en constante transformación, al igual que el resto del hogar, y la encimera es uno de esos elementos que siempre permanecen ahí durante años sin ningún cambio. Si eres de los que busca un soplo de aire fresco para sustituir el clásico porcelánico, que parecía insustituible durante los últimos años, estás de enhorabuena: aquí tienes algunas alternativas que están de moda.

Aunque, en realidad, el porcelánico no cambiará pero sí su aspecto. Así lo expresa la interiorista Esmeralda Blasco, quien augura que del granito que se puso en tendencia hace unos años se va a pasar a imitaciones de porcelánico de otras piedras naturales o incluso de maderas. "Los colores muy neutros, como la terracota, es lo que más se lleva ahora", detalla, en la línea del resto de la casa. La naturaleza y lo que se le asemeja, en definitiva, está a la orden del día.

De hecho, según precisa Blasco, las principales marcas de interiorismo y decoración ya han incorporado novedades a su catálogo, que, además, "se van a compaginar bastante". "Últimamente, se colocaban mucho dos materiales en la encimera separados por un frontal", dice. Pero lo importante, sobre todo, es que desaparece la gama monocromática. "Ya no se hace una cocina con el mismo color en la encimera y en las puertas, por ejemplo", añade. Esto es para darle más calidez a este espacio, jugando con esos colores más neutros que evocan a la naturaleza.

Además, lo que se busca en una buena encimera es la funcionalidad y la limpieza visual. De ahí que muchas de las reformas aboguen por tener el fregadero enrasado, comenta Blasco, para darle así "más resistencia a los cantos del fregadero". La placa de inducción oculta es lo último de lo último en cocinas, que ha comenzado a calar en Zaragoza y poco a poco se irá asentando como la normalidad. "En general, buscamos que no haya ruido visual. Por ejemplo, que los enchufes no estén en la propia encimera, si no en la pared", añade la interiorista.

Una encimera de gres porcelánico de color gris. Pinterest / Neolith

En esta misma línea, cabe destacar que las campanas también se pueden ocultar, e incluso integrar en la propia encimera para hacer un "todo en uno", pero no es la mejor opción para todos los hogares. "Se colocan placas de inducción que tienen la extracción abajo, pero esto depende del uso del cliente, porque si esa familia usa ollas muy grandes esa extracción no es la adecuada", comenta. En lo que es gama alta sí que se demanda más, pero hay otras opciones que son más viables para todos los públicos, como esconderlas en el techo o integrarlas en otros muebles.

Una placa de inducción invisible fabricada por Mármoles Marpa, con los mandos retráctiles a la vista. Mármoles Marpa

"Viene mucho natural, mucha vegetación en las decoraciones que también se traslada a la cocina a su manera, como pasa con la piedra natural", asegura Esmeralda Blasco. Este material puede dejar un acabado precioso en la cocina, pero no reúne las propiedades de un porcelánico, cuya principal virtud es que es totalmente antibacteriano. De ahí que la principal tendencia pase a ser la imitación a la piedra o incluso a la madera y dar ese toque más natural al hogar.

Una cocina reformada de una vivienda en el paseo de la Constitución de Zaragoza. Estefanía Abad

Otras piedras naturales pueden ser las cuarcitas, que contienen cuarzo (que da mayor dureza y resistencia), o los mármoles. Este tipo de encimeras (cuando no son una imitación) destacan por ser resistentes, aguantan el calor o los golpes y rayaduras; y resisten bien al calor.