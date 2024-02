Un suelo para toda la casa: ventajas y mejores materiales para esta tendencia

No conviene escatimar en el suelo. Esta parte de la casa va más allá de su función estructural: desde hace unos años, cumple también con la parte decorativa. De madera, vinilos, de tarima, de mármol... La elección es importante. Y más todavía si se tiene en cuenta una de las tendencias que más ha calado en los hogares los últimos años, la de uniformar todo el solado de la casa del mismo color y material.

Esta moda no es novedad, pero no hay que echarse muchos años atrás para conocer su origen. Se ha extendido cada vez más gracias a los bonitos resultados estéticos que se pueden lograr, según explica la interiorista zaragozana Ruth Barranco. "La tendencia de unificar el aspecto del suelo en todos los espacios de la casa, aunque reciente, no es nueva. Sin embargo, ha experimentado un fuerte auge en las últimas temporadas debido a lo espectacular de sus resultados estéticos y las prestaciones de los nuevos materiales", comenta.

"Hace tiempo que la utilización de materiales diversos según el uso de cada espacio doméstico había pasado a un discreto segundo plano en las publicaciones sobre tendencias en diseño y arquitectura. Pero la realidad es que esta práctica aún ha tardado tiempo en cristalizar en los hogares reales", añade esta interiorista. Combinar diferentes solados en distintos ambientes también tiene su punto. Por ejemplo, madera para los espacios más acogedores y cerámica para aquellos en los que vaya a haber humedad, como el baño.

Una vivienda con decoración de madera en sus ventanas y en algunos muebles. Matute Escalada Fotografía | Casas Carpintería y Decoración

No obstante, las ventajas de la homogeneidad son unas cuantas: "Crea aspecto de mayor espacio, optimiza la luminosidad y genera una atmósfera más agradable, en la que la percepción se centra en otros detalles más inspiradores y no en un pastiche de materiales en el suelo". Asimismo, simplifica las labores de limpieza, al ser el solado de un único material, y da una sensación de armonía al permitir que el espacio fluya. Puede ser un proyecto costoso, pero que puede valer la pena dados los beneficios a largo plazo.

Mejores materiales para homogeneizar el suelo

Ruth Barranco detalla que este cambio de tendencia ha supuesto "un auténtico magisterio" de los profesionales con el cliente para poder enseñar que existen materiales diseñados con tecnologías que permiten unificar sus suelos en zonas húmedas y secas, o interiores y exteriores. "Ejemplo de esta polivalencia y del efecto 'wow' que puede generar para toda la vivienda es la utilización del porcelánico, el vinilo o el microcemento, e incluso algunas piedras pulidas o de suave abujardado", añade.

Todos ellos pueden utilizarse, tal y como cita esta interiorista, para zonas secas y húmedas, e incluso al exterior. "Todos tienen su toque", confirma. Las firmas de porcelánico, hoy en día, "disponen de formatos de tamaños increíbles", que si son grandes y rectificados, borran casi sus juntas con una correcta colocación. "Tienen aspecto de cualquier material que se nos ocurra: madera, piedra, cerámica...", puntualiza Ruth Barranco. Este material es, además, resistente al desgaste y al agua, lo que ayuda a colocarlos en espacios como el baño o la cocina.

Suelo porcelánico con efecto madera beige del Leroy Merlín. Leroy Merlín

Un suelo de vinilo en una vivienda de Zaragoza. R. B.

Por otro lado, el suelo vinílico también es camaleónico. Puede tener forma de piedra, cemento o madera. "Posee una pisada sumamente agradable, sin ruido y aislante térmicamente", declara Barranco. Su renovación es rápida y sencilla, y tiene estabilidad y un sistema antideslizante bastante bueno.

Otra de las opciones, quizá la más desconocida, es el suelo de microcemento y sus derivados. "Su aspecto y colores son más limitados, además de que requiere de mantenimiento. Pero a cambio, tiene posibilidad de reparación por retoque y es completamente uniforme", explica esta interiorista. Su estética es bastante moderna y minimalista, en la línea de las tendencias del resto del hogar, pero no es para cualquier hogar. Lo bueno: puede aplicarse en suelos ya existentes, por lo que no es tan laborioso como el resto de materiales y, nuevamente, es resistente al agua.

Una vivienda que extiende su suelo hasta el jardín. Iñaki Bergera

Cómo no, la madera también puede servir para homogeneizar el suelo del lugar. De hecho, el uso de este material se ha impulsado los últimos años, al ser natural, sostenible y favorecer ambientes acogedores y cálidos. Hay también diferentes opciones que se amoldan a todos los bolsillos.

Un suelo vinílico con aspecto de baldosa que se extiende hasta la pared para dar una mayor sensación de amplitud. Ruth Barranco

"Lo más destacable es que, además, todos los materiales citados pueden colocarse en pared, creándose así un efecto de continuidad de revista", sentencia Ruth. Con ello se consigue un efecto de mayor amplitud que quizá le venga bien a alguno de los espacios de tu vivienda.