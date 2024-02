Cómo decorar una estantería en 2024

Donde antes había numerosas fotografías, libros e incluso CDs (los 'milennials' ya no saben lo que es guardar una película en un disco) ahora hay plantas. Un cambio que, guste o no, ha provocado la digitalización en las estanterías. Esos espacios del hogar en los que se almacenaba todo lo que no encajaba en la mesa. Ahora, todo está en la nube informática y ese hueco lo rellenan, en su mayoría, hiedras que dan un toque más decorativo.

¿Cómo se decora una estantería en 2024? Especial énfasis en el año, pues sigue siendo muy habitual encontrarse en casas de segunda mano o que pasan de padres a hijos con estanterías llenos de libros que quizá fueron abiertos un par de veces y ahora solo cogen polvo. En obra nueva no se colocan estanterías y, el que las compra, ya no utiliza discos, enciclopedias o fotografías en marcos para rellenarlas. El auge de las plantas, especialmente motivado por la pandemia, ha descubierto un mundo para mucha gente.

"El crecimiento del libro electrónico y de las plataformas de 'streaming' han provocado que las estanterías se queden vacías", comenta David Navarro, de la jardinería El Buen Jardinero (Calle del Porvenir, 15, Zaragoza) y amante del interiorismo. La tendencia de los hogares vira hacia unos tonos más beige o grisáceos, por lo que "las plantas terminan dando un toque muy bonito", especifica. "Hay muchísimas hiedras que cuelgan, las suculentas han tenido auge (aunque no deberían estar en el interior), los cactus...", añade Navarro.

Así, cita algunas opciones que pueden hacer que tu estantería quede de revista: la sanseviera, hiedra de interior, suculentas, kalanchoe, cyclamen, tilansia, árbol de jade… No hay que olvidarse de los pequeños terrarios, ya que el cristal le da otro toque. "Las librerías estaban muy llenas de cosas y ahora la gente busca elementos que llamen la atención. Se rellenan rincones, no la estantería completa", expresa Navarro. Así, se puede seguir la regla de la Z: si hay dos estanterías, una debajo de otra, colocar algo en el extremo izquierdo de una y otra pieza en el extremo opuesto de la otra.

Aunque los CDs sí que son historia, los libros todavía llenan algunas repisas. La arquitecta María Arilla asevera que pueden dar un toque decorativo, siempre que no se sobrecarguen los estantes. "Es importante mantenerlos ordenados para no dar una sensación de caos", añade. Como las texturas naturales están en tendencia, una buena compra puede ser una cestita o una cajita de almacenaje para decorar y, de paso, guardar algún zarrio. El ratán, el mimbre o la madera están muy de moda. Por ejemplo, Amazon tiene una a la venta de color blanco por solo 13 euros que puede sacarte de un apuro.

Esta es para los amantes de los libros: "Un truco es jugar con los colores. Si tienen tapas muy coloridas, se pueden ordenar por tonos y con la regla de la Z. Otro 'tip' es darles la vuelta para que solo se vean las hojas y evitar así combinaciones indeseadas", manifiesta Arilla. El método de los grupos también es bueno, para jugar con los objetos de distintas formas y colores en diferentes posiciones, manteniendo un orden por conjuntos.

La cerámica es una opción no tan recurrente pero que puede marcar la diferencia en una estantería. "No obstante, es mejor que no sea de gran tamaño. Lo ideal son tres piezas pequeñas pero juntas", comenta la arquitecta. Otros objetos, como las velas, también son una elección segura (y más económica) para rellenar algún hueco en la estantería. Y si dispones de más espacio, un pequeño cuadro puede quedar genial.

En resumen: no tengas miedo a mezclar objetos que parece que no tienen sinergia, pero intenta mantener un equilibrio y no sobrecargar. Tienes piezas que sirven como almacenaje y como decoración, unos jarrones que visten muy bien las estanterías y las plantas son las más demandadas para dejar atrás esos vacíos. Un consejo de María Arilla es que pruebes a colocar un papel pintado en esa pared y veas cómo queda la combinación.