La tendencia de las luces LED: consejos para iluminar tu casa

Las luces LED tienen sus fans y sus detractores. Pero este tipo de iluminación se ha convertido en tendencia en los últimos años, especialmente gracias a la modernización de los espacios y a nuestras ganas de renovarnos constantemente. Bien utilizadas e instaladas, estas bombillas y lámparas pueden dar muchísimo juego, pero cuidado: si te despistas, tu casa terminará pareciendo una discoteca o similar.

La iluminación es más importante de lo que parece. Luces cálidas para cuando estás viendo una película, luz fría para concentrarte mientras estudias o trabajas... Todo está en la mente. La interiorista zaragozana Esmeralda Blasco expresa que, antes de adentrarse en las luces LED y el lucernario inteligente (estas dos van de la mano) "hay que pensar en una buena iluminación de la estancia".

El objetivo principal pasa por lo ya mencionado. Intentar crear diferentes ambientes en las distintas estancias. Que estar en el salón, un lugar tradicionalmente de descanso, no sea lo mismo que estar en el despacho. Esto se consigue, en muchas ocasiones, gracias a este tipo de luces, ya que te permiten ajustar color y tonalidad de la bombilla o la lámpara de techo. "Regularlas en intensidad dependiendo del uso que estés haciendo es importante, no es lo mismo estar con amigos en un salón en una sobremesa que comiendo. O una zona de trabajo integrada en esta estancia. Necesitaremos más o menos intensidad de luz y la calidad de la luz será distinta. Más cálida para relajarnos y luz más natural para trabajar", detalla Blasco.

Daniel Pastor, de la tienda de iluminación Arteluz (con locales en el Actur, La Jota o Delicias), asevera que las luces LED o inteligentes "se van introduciendo poco a poco en los hogares de Zaragoza". "Se solicita bastante más en un comercio o en hoteles, en las casas aún no ha terminado de normalizarse", añade. No obstante, este mundillo ha evolucionado mucho: ahora, gracias a las aplicaciones del móvil dedicadas al hogar, puedes preconfigurar ambientes, de manera que tan solo tocando un botón se ajustará la iluminación del salón, por ejemplo. Así, evitamos ese efecto discoteca que se produce al tocar la luz y su color/tonalidad, que puede dejar combinaciones indeseables.

Un plafón con iluminación LED ajustable por 219 euros. Arteluz

Ventiladores de techo en una tienda de Zaragoza. Ruben Losada/FotografiArte

"Si por ejemplo vas a ver la tele (siempre vendrá mejor una luz más cálida) puedes ir a Google Home o Alexa, por ejemplo, y tocar la preconfiguración que hayas establecido y cambiará la iluminación", detalla. Incluso, existe la posibilidad de instalar un panel digital en la pared "para que se te acentúe la iluminación" y poder graduarla, por ejemplo, a un 15% para ver la tele. "Antes, cada fabricante tenía su aplicación y era un jaleo, pero ahora se ha unificado", manifiesta Pastor. Con tan solo una, puedes registrar el alumbrado -si es inteligente- de toda la casa. Es preferible, dicen los expertos, que cada estancia tenga su tonalidad, sin mezclarlas para no entorpecer ese ambiente que se busca crear.

El precio más común de este tipo de lámparas, detalla Pastor, es entorno a 100 euros. Incluso, "se venden ya unos adaptadores de 20 o 30 euros, que se introducen en el acople de la lámpara y la convierte en digital", aunque esto no es apto para cualquier modelo. Existen otras opciones, como las típicas tiras de luces LED baratas que se venden en Amazon, pero los interioristas no son tan partidarios ya que "la luz no parece tan real", aunque sí que pueden servir para crear ambiente en una sala de juegos, por ejemplo.

Del mismo modo, el alumbrado LED permite ahorrar, en ocasiones, algo de dinero en la factura de la luz. "Al poder regular la potencia de las bombillas o de la lámpara y crear ambientes más tenues, baja el consumo", especifica el gerente de Arteluz.

Iluminación LED en el techo

Otro consejo para darle un toque diferente al hogar aprovechando la iluminación sería colocar luces LED en el techo. También es una tendencia creciente, según explica la interiorista Ruth Barranco: "Puede crear efectos poderosos. Esto se puede realizar a través de foseados (crear un falso techo en dos niveles donde poder esconder un sistema de iluminación) con alumbrado led, que crea inesperados efectos de luces y sombras que pueden modificar el espacio y el color".

Iluminar el techo con tecnología LED, otra alternativa que puede dar juego con las luces y las sombras. Ruth Barranco

Iluminar el techo con tecnología LED, otra alternativa que puede dar juego con las luces y las sombras. Ruth Barranco

A la venta en Arteluz se encuentra un modelo de lámpara con luces LED configurables que, además, contiene un ventilador de techo, una opción que ha ganado enteros para competir contra el aire acondicionado en verano. El plafón Tíbet se puede comprar por 209 euros y tiene una potencia de 70 vatios, ajustables desde aplicaciones como Alexa o Google Home.

Si se quiere prescindir del ventilador, se pueden instalar en el techo plafones simples en forma circular o cuadrada por precios que oscilan entre 70 y 160 euros, o flexos que tienen una pantalla digital para regular la tonalidad de la luz por unos 30 euros.