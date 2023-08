El nuevo mejor aliado contra el calor en casa: el ventilador de techo

Hace tiempo que Juan Bolea decidió instalar un ventilador de techo en su casa. Solo tienen aire acondicionado en el salón, y uno de los clásicos de pie no le enfría lo suficiente. Ahora está encantado. "Es una pasada. En invierno, las aspas se recogen y además sirve como lámpara. Estamos muy contentos con la compra", asegura. Las tiendas de iluminación han notado un especial incremento de interés en este tipo de sistemas, ya que lejos quedan aquellos tiempos de colocar cuatro aspas en el techo que afeaban la decoración.

David Sinusia, de la tienda de iluminación Evoluzzion, en La Jota (Zaragoza), afirma que han notado "un incremento" tanto en el interés como en las ventas de este tipo de ventiladores. "A día de hoy ha cambiado mucho la cosa. Ahora hay modelos en los que las aspas se recogen, tienen sistemas LED de iluminación... Los que tienen aire acondicionado en el cuarto no suelen usarlo, utilizan un ventilador de pie. Por eso ésta es la mejor opción", asegura. Es "mucho más natural" que el aire acondicionado, y además se puede adquirir uno decente por entre 100 y 200 euros.

El primer modelo que se puede encontrar en su página web cumple todos los requisitos. Mini ventilador Vento, con aspas retráctiles de 40 a 90 centímetros de diámetro, con luz LED, un motor de 6 velocidades, temporizador, y todo ello con mando a distancia. El precio es de casi 170 euros.

"Siempre se han vendido ventiladores en verano, pero desde hace cinco años ha habido un repunte importante", expresa Daniel Pastor, gerente de la tienda Arteluz, presente en La Jota, San José, Delicias y Actur. Lo atribuye a dos motivos: "El boca a boca es todo en un producto, y en este caso se dice que funciona muy bien, se habla entre amigos o familiares, y lo recomiendan por su efectividad", expresa. Además, su principal problema anteriormente eran las aspas, que afeaban la decoración, y la simpleza con la que estos sistemas funcionaban.

"Antiguamente solo existía el ventilador tradicional de estas vistas y faltaba iluminación. Como todo avanza, existe un amplio catálogo de opciones. A día de hoy hay un tipo de modelo que las aspas ni se ven, uno que están en productividad en medio y otros que se recogen. El cliente no ve las aspas, el ventilador se despliega y empieza a funcionar", explica. Así, esas personas que no se decidían a comprar uno por este motivo "ahora no se lo piensa".

Los avances han permitido, además, que sean silenciosos, "gastan muy poco" y son totalmente eficientes. "Al comparar lo que gasta un aire acondicionado con un ventilador de techo, se refleja un incremento en el precio de la electricidad, por lo que aún se disparan más las ventas", asevera.

Ventiladores de techo en una tienda de Zaragoza. Ruben Losada/FotografiArte

"Un precio de mercado sería desde 120 a 160 euros. Ahí hay un abanico amplísimo de posibilidades", detalla Pastor. "Todo a día de hoy es motor de corriente continua, son silenciosos totalmente. La eficiencia energética también es importante, ya que gastan de 3 kw/h a 30 en la última velocidad", añade. Del mismo modo, la luz que se utiliza es eficiente y se puede cambiar el tono en todo momento, a gusto del consumidor. En definitiva, hay un nuevo e inesperado aliado para combatir las olas de calor en casa: los ventiladores de techo.

¿Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado?

Aunque con el aire acondicionado podemos llegar a tener incluso frío en verano, hay que tener ciertas precauciones. Respirar ese aire durante mucho rato puede llevar a dolores de garganta, entre otros, además de que puede repercutir en la factura de la luz. En comparación con un ventilador de techo, el precio de un aire acondicionado de 2,5 kW puede partir de los 350 euros. Hay que añadir el precio de la instalación, que dependerá de numerosos factores. Asimismo, cada 'split' en cada habitación tendrá un coste 'extra'.