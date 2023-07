Teruel, el oasis térmico de Aragón

Los turolenses no pueden quejarse demasiado del aumento de las temperaturas, especialmente, en lo que a la franja nocturna se refiere. Un estudio elaborado por la asociación ciudadana independiente Observatorio de la Sostenibilidad (OS), de la que forman parte una veintena de científicos de todo el país, revela que en los últimos 47 años, de 1975 a 2022, la ciudad de Teruel solo ha registrado tres noches cálidas o tropicales –la mínima no baja de 20 grados– y ninguna tórrida o ecuatorial, que es cuando la mínima no desciende de 25 grados.

El dato es relevante si se tiene en cuenta que en Zaragoza y Huesca han sido más de 40 las noches cálidas en el mismo periodo de tiempo. Si bien es cierto que en la capital aragonesa no ha habido ninguna noche tórrida, en la ciudad de Huesca se han producido tres. Todo ello, según indica el trabajo, en un contexto en el que las noches cálidas y las tórridas se han multiplicado por dos en el conjunto de España.

Uno de los autores del estudio, el doctor en Ecología Fernando Prieto, atribuye el mejor comportamiento de Teruel frente al aumento del calor por el cambio climático a su altitud, casi 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que las noches sean más frescas. La menor cantidad de superficies artificiales, al tratarse de una pequeña capital de provincia con solo 36.000 habitantes, también modera la subida del termómetro.

Clima continental

El divulgador científico y responsable del Observatorio de Torremocha de Jiloca, Vicente Aupí, coincide en que el clima continental predominante en Teruel es el responsable de la marcada diferencia de temperatura entre el día y la noche, que puede superar los 20 grados. No obstante, sostiene que a principios de este mes de julio a buen seguro que hubo noches cálidas, sobre todo en el Casco Histórico, si bien este periodo no viene recogido en el estudio publicado por el OS.

A juicio de Aupí, las suaves temperaturas nocturnas de Teruel se deben también a que el observatorio está instalado a las afueras de la ciudad, sin que le influya la isla de calor que forma el asfalto, algo que no ocurre en las grandes capitales, donde las instalaciones de vigilancia meteorológica han sido engullidas por el crecimiento urbanístico. La organización meteorológica mundial recomienda que los observatorios climáticos estén a las afueras, para que los datos que arrojan permitan separar la tendencia planetaria del efecto que produce el medio urbano.

"Vienen a Teruel a descansar"

Cada vez hay más turistas que, de hecho, elijen Teruel para descansar en las noches de verano. Así lo afirma Mario Posada, del Hostal Alcazaba, ubicado en pleno Centro Histórico, quien señala que en estas fechas muchos visitantes proceden de Valencia, Alicante y Murcia –ciudades con altas temperaturas– y su objetivo primordial es "dormir bien frescos". El hostelero asegura que en sus habitaciones no hace falta aire acondicionado y que es suficiente con un ventilador que no siempre ponen en marcha sus clientes. "Bastaría con abrir un poco las ventanas, pero entonces entra ruido", lamenta Posada.

El público tiene que ponerse una chaqueta cuando asiste a los espectáculos que se celebran por la noche en el auditorio del parque de Los Fueros. Antonio García/Bykofoto

Desde el Parador de Teruel, situado a las afueras de la ciudad, señalan que a lo largo de este mes de julio no se han superado por las noches los 18 grados, algo que agradecen sumamente los huéspedes. Verónica Luz, directora del hotel Torico Plaza, explica que en su establecimiento "hay quien ni siquiera pone el aire acondicionado, porque no es necesario".

El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la provincia de Teruel, Roche Murciano, destaca que son muchos los visitantes que transmiten a los hosteleros las ventajas del clima turolense en verano. "Nos dicen que el descanso nocturno es fundamental para poder realizar actividades de ocio y disfrutar de las vacaciones y que aquí consiguen tenerlo", explica Murciano.

Para Fernando Polo, gerente del bar-restaurante Figón, a pocos metros de la plaza del Torico, quienes vienen de Valencia son los que más agradecen las moderadas temperaturas nocturnas de Teruel, "aunque a los que vienen del norte del país les parecen bastante normales".

Pese a todo, el coautor del estudio del OS, Fernando Prieto, recomienda no bajar la guardia y adaptar la ciudad de Teruel a la tendencia de crecimiento de las temperaturas que muestra el país. "Es necesario acondicionar más jardines y zonas verdes y abordar cuanto antes la creación de un parque en torno al río Turia", subraya el doctor en Ecología.

Prieto advierte de que, aunque las noches en Teruel son, por ahora, "un lujo", las temperaturas en la ciudad van en aumento. En 1986, la temperatura máxima se situó en 37,8 grados, pero en 2021 subió a 41,3 y en 2022 a 39,7. La temperatura media fueron 10,55 grados en 1986 y 14,5 el año pasado.