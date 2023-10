Tendencias de interiorismo: mantener la función del bidé pero sin bidé

El bidé era un elemento utilizado de manera recurrente y considerado de lujo entre los años 60 y los 80. Surgido a finales del siglo XVII en Francia, este accesorio de baño se popularizó en el siglo XX y, en España, todas las viviendas de obra nueva lo incluían. Ahora, la historia ha cambiado drásticamente: está abocado a desaparecer. No obstante, interioristas y empresas especializadas han encontrado una forma de mantener su función sin su presencia.

Algunas revistas especializadas en arquitectura e interiorismo, como AD Spain, pronostican la transformación del bidé en un aparato ya muy utilizado en Asia y, especialmente, en Japón: el inodoro-bidé o la denominada tapa japonesa. Un sistema que integra ambas cosas en una, mucho más funcional y estéticamente más bonita que el clásico de porcelana. Son inteligentes y algunos cuentan con chorros automáticos.

No obstante, esta opción todavía no ha aterrizado en ciudades como Zaragoza. Según explican empresas especializadas, lo más habitual a la hora de reformar baños es derribar esta pieza de loza, y en nuevas construcciones ni siquiera se tiene en cuenta. Las citadas tapas inteligentes pueden comprarse en tiendas como Leroy Merlín, por ejemplo, pero todavía no es la opción más buscada por su elevado coste.

Una tapa japonesa a la venta en Leroy Merlín. Leroy Merlín

¿Qué opinan de un grifo en la pared? Por extraño que suene, es la alternativa que más enteros ha ganado desde que en la última década las ventas de los bidés hayan descendido más de un 60%. "El bidé está desapareciendo y cada vez más gente opta por instalar un grifo en la pared", detallan desde Ferbaño, empresa especializada en la venta de accesorios de baño y más artículos a otras compañías. Destacan que es la gente más joven la que se interesa por esta elección. "Ganas espacio, que es por lo que se suele quitar esa pieza, pero mantienes su función", aseveran.

Grifo empotrado, una solución práctica para sustituir al bidé. Sanylum

Su funcionamiento es como el de una mini ducha: se abre el grifo y se acciona un pulsador para que el agua salga. Muy importante acordarse de cerrar el grifo, que si no el aparato estalla. "Los más baratos son solo de agua fría, que no requieren de instalación. Los mezcladores, con agua caliente, oscilan entre los 110 y 250 euros", precisan. Estos aparatos tienen su público.

Es una circunstancia que confirma también José Miguel López, encargado de la empresa Saneamientos & Iluminación (Sanylum), en Zaragoza. "Un par de personas han preguntado por las tapas japonesas, pero nosotros no vendemos", explica. La alternativa: la grifería. "El bidé sigue cayendo en desuso", se lamenta. Por eso, se ha importado esta alternativa "de los países árabes". "Es algo que se utiliza mucho allí y en la ciudad, antes, solo nos lo pedían ellos. Ahora se ha generalizado", añade López.

Además de la opción de instalar una boca en la pared, existe la posibilidad de colocar unas dobles llaves, de manera que el agua alimenta el inodoro y también llega a una pequeña ducha que se coloca en la pared. "Es la tendencia de ahora", sentencia. Hay una gran variedad de precios, pero lo más común parte de los 100 euros.

Una doble llave para una pequeña ducha que se puede colocar en la pared. Sanylum

El bidé hace años que dejó de verse como algo señorial en los hogares. Los más jóvenes acaban con ellos si reforman su hogar y ya ni se contemplan en la obra nueva. Pero su función sigue interesando a unos cuantos que ya optan por poner grifos o duchas junto al inodoro y aprovechar el resto del espacio para el almacenaje o para eliminar barreras.