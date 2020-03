‘Coravirus party’ y otras listas de Spotify para escuchar durante el confinamiento

El estado de alarma decretado por el Gobierno ha llevado a la población al encierro y, con él, a que se tenga mucho más tiempo para planes como compartir tiempo con los seres queridos, leer, ver películas, ordenar la casa o escuchar música.

En este sentido, la popular plataforma Spotify ha creado varias listas destinadas a combatir el aburrimiento que produce esta fase de cuarentena:

‘Coronavirus Party’: ‘Toxic’ (‘Tóxico’) de Britney Spears, ‘Virus’ de Björk, ‘Sick and tired’ (‘Enfermo y cansado’) de Anastacia o ‘Fever’ (‘Fiebre’) de Love Sick son algunos de los ‘hits’ que componen esta recopilación, que juega con un doble sentido que no oculta su gran calidad.

‘Coronavirus Quarantine Singalong’: intérpretes como Katy Perry, Frank Sinatra, Blondie o Pink entran a escena en esta lista, ideal para ponértela de fondo mientras planeas como organizar esos armarios que piden a gritos desde hace años una limpieza.

‘Coronavirus Awesome Mix 2020’: con un título que recuerda a los temas que marcaron muchos de tus veranos, esta relación incluye éxitos como ‘It’s the end of the world as we know it’ (‘Es el fin del mundo tal y como lo conocemos’) de R.E.M., ‘Three little birds’ (‘Tres pequeños pájaros’) de Bob Marley & The Wailers, ‘Goodbye blue sky’ (‘Adiós cielo azul’) de Pink Floyd o ‘Separate ways’ (‘Caminos separados’) de Journey.

‘Coronavirus’: en este caso, y presentado con la imagen clarificadora de un virus, el repertorio presenta tanto creaciones en español, de la mano de artistas como Mónica Naranjo, C. Tangana, Lola Flores o Shakira; como en inglés, a cargo de grupos como Coldplay, The Doors o Europe, que aporta su mítica ‘The final countdown’ (‘La última cuenta atrás’); muy apropiadas todas ellas para escucharlas en tu sofá mientras ansías que termine tu reclusión.

También ha habido creativos que se han decantado por crear sus propias parodias musicales para alimentar el buen humor estos días y reírse del coronavirus.