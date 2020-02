'Bach es Dios' y 'Mozart, un niño genial', dos parodias musicales que divulgan historia y arte con humor

Hace más de dos años del viral 'Velaske yo soi guapa?' del barcelonés Christian Flores que revolucionó internet con su trap de la infanta Margarita y Velázquez y superó los 10 millones de reproducciones en YouTube. Tras el éxito, Playground trató de sacar punta al formato con nuevos temas, como 'Te Colonizo', una versión humorística de Cristóbal Colón o 'Luk at mih', una pelea de gallos entre la Mona Lisa y el David de Miguel Ángel, pero ninguno triunfó tanto como "Velaske".

Pero lo de las parodias musicales viene de largo y a día de hoy muchos son los que crean contenido a través de vídeos musicales con el fin de divulgar información, hacer críticas sociales o simplemente como clave humorística del entretenimiento. De hecho, en Aragón, son dos quienes han llevado la voz cantante de este tipo de formatos: Oregón Televisión en su sección 'Nosolomusica', que ha dejado para la posteridad temas como Soy de Zaragoza, Soy de Teruel, Soy de Huesca o 'Patinete', 'y Dubidub, que utilizando temas tan virales como 'Let it go' de Frozen o 'Yo ya no quiero ná', de Lola Índigo ha hablado de la Corona de Aragón, las fiestas del Pilar o el cierzo. Pero la lista de creadores de este tipo de contenido es muy larga: Sé lo que hicisteis, Keunam y Hermoti, Pascu y Rodri de 'Destripando la Historia', Los Morancos o incluso aquellos estudiantes de ingeniería que hizo viral 'Hazte industrial' bajo el karaoke de 'Bajo el mar' de 'La Sirenita' de Disney que tiene secuela: 'Me hago doctor'.

Sheila Blanco y sus 'Bioclassics'

Entre todas ellas se ha hecho camino la artista y periodista salmantina Sheila Blanco, pero en su caso la temática desenterrada es la música clásica, a través de lo que ella misma ha llamado 'Bioclassics'. Por el momento sus vídeos musicales han tratado del maestro del Barroco Johann Sebastian Bach y del del Clasicismo, Wolfgang Amadeus Mozart, ambos contados y cantados sobre piezas que ellos mismos compusieron, la Badinerie de la Suite orquestal nº2 para flauta y cuerdas BWV 1067 de Bach y la marcha turca o Rondó a la turca de la Sonata Nº11 en la mayor de Mozart.

La autora estudió piano y canto en el conservatorio de Salamanca y a los 16 años comenzó a presentar sus propias composiciones. También se formó el Comunicación Audiovisual y trabajó como periodista en radio y televisión hasta que en 2009 lo dejó para dedicarse a la música a tiempo completo y, hasta el momento, además de estas divertidas creaciones, también cuenta con dos álbumes de studio, 'Sheila Down' y 'Cantando a las poetas del 27'.