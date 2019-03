"Esta Corona es de Aragón", nueva parodia musical de Dubidub

Alberto Rodríguez, alias Dubidub en Youtube, ha vuelto a versionar una canción en modo humorístico. Pero esta vez no ha sido con motivo de ninguna fiesta popular, como lo ha hecho en ocasiones por las del Pilar de Zaragoza, su ciudad de residencia, o de San Juan de Soria, su localidad de nacimiento. Esta vez ha utilizado una de sus parodias para poner en evidencia a quienes meten la pata cuando tratan de apropiarse de la historia, y en concreto de la de Aragón.

Así, Alberto Rodríguez pone nueva letra a la canción de la cantante mexicana Yuri "Este amor ya no se toca", clásica de las fiestas ochenteras. Pero en vez del amor, lo que deja claro Dubidud es que no se toca la Corona de Aragón, en alusión a quienes se refieren a ésta como "corona catalanoaragonesa", que jamás existió.

Aunque acaba de ver la luz, el vídeo, que ha sido grabado ante el palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, ya acumula 25.000 visualizaciones.

La parodia musical comienza así: "La gente me comenta/que mienten por ahí/dicen que la Corona no solo era de aquí/más si me lo permites te quiero demostrar/ que todo eso es mentira, no dicen la verdad". Y continúa la letra: "Esta Corona es de Aragón/no nos la va a quitar Puigdemont/No le valdrá con su pelucón/La indepencia ens roba nostra Corona/¿Qué más chorradas inventaréis?/¿Que el Pilar es de Castelldefels?". El estribillo deja claro que: "La Corona no se toca/no insistas porque yo os dejaré sin 'pan tumaca/Nuestra Corona no se toca". También recuerda: "Primero lo de Sijena, después pintadas/dejad ya de tocarnos tanto la "huevada"/Nuestra Corona no se, no se toca".

"