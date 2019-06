No es la primera vez que las fiestas de San Juan de Soria se hacen virales a través del youtuber Alberto Rodríguez, también realizador, comunicador audiovisual y actor de doblaje (Dubidub, en la red social). En 2017, utilizó la música de 'Despacito' de Luis Fonsi como base para montar un vídeo homenaje que consiguió más de 100.000 visitas en apenas 48 horas y traspasó las fronteras de la región española. Un año más tarde fue el tema de 'El Anillo' de Jennifer López el que sonaba bajo una letra que volvía a felicitar a los sorianos sus días grandes. Este año, el youtuber, que aunque lleva más de una década viviendo en Zaragoza es de Soria, ha dedicado una vez más un vídeo a su tierra con motivo de las fiestas pero, en esta ocasión, ha bañado el humor con crítica social, adaptando la letra de 'Cuando zarpa el amor' de Camela.

"Como cada año ya llega San Juan y aunque los sorianos tengan que emigrar, la España vacía no pierde la alegría, aunque nos jodan cada día más", arranca la canción mientras un Alberto Rodríguez vestido de Daenerys Targaryen, personaje de Juego de Tronos aparece en escena. "No sabes lo difícil que ha llegado a ser estar sin los recursos que debemos tener, cuánto eché de menos tener autovía o infraestructuras que nos hagan bien", prosigue la canción, que también denuncia las malas conexiones ferroviarias y las promesas incumplidas.

Música y humor

Aragón y las fiestas del Pilar también han sido objeto de las parodias del youtuber en varias ocasiones. El 'Yo ya no quiero ná' viral de Lola Índigo se convirtió en 'Yo ya no quiero ná más que las Fiestas del Pilar'. Pero no fue la única canción de ex-triunfitos que Dubidub tuneó: mientras el 'Teléfono' de Aitana Ocaña trepaba por la lista de tendencias musicales él aparecía con la misma chaqueta de Stradivarius cantando 'Mi chambergo, co'.

También puso una nueva letra a la canción de la cantante mexicana Yuri, 'Este amor ya no se toca', para hablar en clave de humor sobre la mal denominada 'Corona Catalanoaragonesa'.

Para otra de las versiones grabadas en la capital, esta vez junto a la Torre del Agua, contó con la también youtuber 'De Roche de voz', para encarnar a las hermanas de Disney Elsa y Anna y convertir 'Lo malo' de Aitana y Ana Guerra en 'Lo maño'