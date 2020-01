'Con gordura': así es la parodia del tema de Rosalía que se ha vuelto viral tras los excesos navideños

Fue el vídeo más visto del año en Youtube y también ganó varios premios MTV el pasado mes de agosto. El tema 'Con altura', de Rosalía y J Balvin ha conquistado a todo el mundo (expresidente de los Estados Unidos incluido). Por ello, no es de extrañar que sean muchos los que lo tarareen casi sin querer. Sin embargo, estos días el tema está volviendo a ser 'trending topic' y no es porque la cantante haya decidido sacar una nueva versión. La Navidad ha traído de vuelta esta exitosa colaboración, pero ¿por qué?

Una usuaria de Twitter ha publicado en la red social un extracto del videoclip de 'Con altura' en el que la letra (y la voz) de Rosalía ha sido sustituida por otras frases. Muchos han visto en esta parodia, titulada 'Con gordura', la fiel representación de los excesos navideños: "De postre me como una palmera", "un 'bizcochito' y chocolate, pa' ti la soja y el aguacate", "esto no lo quiero que lleva verdura" son algunas de las frases de esta versión de la popular canción, que ya ha alcanzado 32.000 me gusta y un sinfín de retweets.

No sé quién ha hecho esta maravilla pero una amiga me lo ha pasado por Whatsapp y me representa 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/heCP7eMYuw — Mari Blanco (@Losmundosdekure) January 4, 2020

La versión completa de 'Con gordura'

Aunque esta parodia ha conseguido hacerse viral ahora (junto con los turrones, los polvorones y el roscón de Reyes), el vídeo está disponible desde el pasado mes de septiembre en Youtube. Fue entonces cuando un grupo de cordobesas colgó una grabación completa en la que coreografiaban y versionaban el tema de Rosalía que, ahora, ha saltado a la fama.

Y de los Gameplays, por qué no, a una buena parodia musical. Espero que os haga reír!https://t.co/ZdZ4UeenGw — Emezone (@EmeZone_) September 25, 2019

El éxito de la parodia, además hacer que muchos usuarios se identifiquen con él, reafirma la popularidad de las canciones de la catalana, que todavía no se ha pronunciado al respecto. ¿Lo hará vía polémica como acostumbra a hacer en las redes sociales, tal y como hizo con su mensaje político o con su opinión sobre la tortilla de patata?