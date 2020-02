Memes de las redes sociales para sacarte una sonrisa este fin de semana

Esta semana ha tenido un día, muy especial para, como diría Pantomima Full, los 'Pagawhiskas', término certero, bien acogido y ya convertido en Trending Topic, basado en el popular término 'pagafantas', con el que los humoristas se refieren a los dueños de gatos. ¿Y por qué ha sido especial? Muy fácil: el 20 de febrero, coincidiendo con el querido jueves lardero, era el día internacional del gato.

También los emojis han copado buena parte de las novedades desde que la Emojipedia anunciase que en 2020 llegarían hasta 117 nuevos iconos, entre ellos, un hombre dando el biberón, una foca, un gato negro, un oso polar, nuevos insectos un ninja, un desatascador, una cara llorando pero feliz... Todos ellos pueden descubrirse en el vídeo que compartió la institución de los emojis en sus redes sociales, que incluye su propia explicación de cada una de las nuevas adquisiciones.

Y hay que ponerse literario para poder hablar de un nuevo challenge que circula por Twitter y que cada día gana más adeptos. Y no, no es el 'rompe bocas', conocido por su peligrosidad en Tik Tok. De hecho, en esta ocasión, el usuario no se vale de ningún vídeo sino de su capacidad creativa y de un puñado de palabras. El creador del reto, el escritor J. J. Muñoz, compartió varias fotografías en blanco y negro en su cuenta de Twitter y propuso a los usuarios un sencillo juego: quien quisiese debía contar un microrrelato a partir de ellas. Y este ha sido el resultado.