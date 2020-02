Tapas y raciones con longaniza para disfrutar este Jueves Lardero en Zaragoza

Para los amantes de la tortilla, una apuesta segura para celebrar el Jueves Lardero es este céntrico restaurante zaragozano que participa a su vez en el Juepincho . Según indica Luis, el responsable del mismo, existen ya dos pinchos de tortilla con longaniza en su carta: la clásica de Fuentes de Ebro, que se prepara con seta trompetera, y una con longaniza de Graus que incorporaron hace prácticamente dos meses. "Los jueves se trabaja siempre mucho, aunque no sea jueves lardero. Pero sí vemos que la costumbre se va perdiendo un poco... La gente más joven no le da tanta importancia a este día y vemos que el año pasado se vendió de todo, con y sin longaniza" explican. Las tapas este jueves son a 1,20 euros aunque normalmente son a 1.50. ​

Las croquetas y los huevos con longaniza de Doña Casta

Probablemente La Vecina Rubia pagaría por probar una de sus croquetas, y especialmente la de longaniza -indica una camarera- es la que más triunfa. "Se prepara con longaniza casera y se vende muchísimo. Yo mismo que no como carne la recomiendo porque me toca probarla y está de miedo", confiesa una trabajadora de este céntrico establecimiento.

Para este Jueves Lardero, se puede degustar en formato tapa (cuesta 2,40 euros) ​o bien en forma de ración de huevos rotos. La media cuesta 8 euros y si se pide entera son 11,50. La tradición aquí dispara las ventas. "Cuando es una festividad así se duplica la demanda. La semana pasada vendimos entre 200 y 300 croquetas, entre ellas la de longaniza. El lunes ya no teníamos", aseguran.