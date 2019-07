Humor en los tiempos del calor: galería de memes

A la vista de una pequeña tregua para este fin de semana por parte de la ola de calor, parece que las temperaturas permitirán hacer planes sin sudar la gota gorda de los pasados días, haciendo que el gobierno local volviese a activar por segunda durante este verano vez el Plan de Protección Civil ante unas temperaturas que prometían rebasar los 42 grados.

Por ello, (re)descubrir alguno de los refrescantes ibones del Pirineo aragonés parece un plan perfecto para el fin de semana, pero también puede serlo disfrutar de una deliciosa barbacoa en alguno de los parajes cercanos a Zaragoza acondicionados para ello y que, con el calor extremo de los últimos días, no parecía la mejor idea.

Si, por el contrario, llevas plan de quedarte en casa, el ventilador o el aire acondicionado y un buen catálogo de series pueden ser tus mejores aliados este fin de semana. Puedes entretenerte, por ejemplo, buscando el nuevo el gazapo de la recién estrenada tercera temporada de 'La Casa de Papel' que ha revolucionado Twitter. O bien, distraerte con esta galería de memes que recopilan los mejores golpes de humor de la semana vistos en la redes sociales:

¿Ya has terminado? Te proponemos un reto: en mitad del calor de estos días, un meme se hizo viral, pero no todo el mundo ha sido capaz de entender el truco. Los que sí lo han hecho rápidamente son aquellos con perfil matemático. Lo puso en marcha el científico inglés K. J. Cheetham: "resuélvelo con cuidado: '230 - 220 x 0.5 = ?' Probablemente no te lo creas, pero el resultado es 5!". ¿Cómo es posible? Aquí tienes la respuesta.