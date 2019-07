¿Has cazado el gazapo de 'La casa de papel' que ha revolucionado Twitter?

El 19 de julio era la fecha definitiva... para los seguidores de la exitosa ficción nacional de Netflix España 'La casa de papel'. La tercera temporada llegaba tras más de un año de espera al catálogo de la plataforma de 'streaming', y, por fin, los usuarios podían descubrir qué es lo que ha pasado con la banda tras el atraco de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Así, entre las novedades argumentales y la noticia de que Netflix va a apostar por una cuarta temporada, a una parte signifcativa se les ha escapado un gazapo que, al menos, en Panamá no ha acabado de sentar bien.

En el tercer capítulo de la última temporada, aparece un plano en el que se pueden observar varias banderas que ondean frente al Banco de España y, entre ellas, se encuentra la de este país centroamericano. Sin embargo, la posición en la que está colocada no es la correcta: el equipo de 'La casa de papel' se despistó y la puso del revés, dejando el cuadrado azul arriba y la estrella abajo en el lado izquierdo y al contrario en el derecho, superponiendo el astro rojo al cuadrado de dicho color.

No puedo creer que la bandera de Panamá esté mal puesta😨 @lacasadepapel pic.twitter.com/tjrwHKY23k — Shelsie🌺 (@ArauzShelsie) July 20, 2019

Chicos de @lacasadepapel pues les tengo una queja. En el capítulo 3, minuto 31:00 me han colocado mi bandera panameña 🇵🇦 al revés frente al banco de España. Solo les pido lo arreglen en la 4ta temporada para fin de este año y quedamos a mano #lcdp3 #LCDP4 pic.twitter.com/6K23naoFMj — Roland (@Roland_507) July 20, 2019

Así es la bandera panameña

Esta es la posición en la que debía estar colocada la bandera de Panamá. Freepik

Las incognitas que debe resolver la tercera temporada

Este despiste no ha impedido que la nueva entrega vuelva a encandilar a sus seguidores, que todavía no salen de su asombro con el final de esta tercera temporada. Para los que no han podido ver cómo continúa 'la jarana', repasamos, con algún que otro 'spoiler', las incógnitas que quedaron pendientes de resolver.

1 Las relaciones Sabemos que hay parejas que escaparon juntas rumbo a una nueva vida: Tokio y Río y Mónica y Denver. También pudimos ver como, tras un año del atraco, la inspectora Murillo conseguía dar con el paradero del Profesor, con quien había tenido más de un encuentro amoroso.

2 Mundialmente perseguidos El final de la segunda temporada invita a creer que los integrantes de la banda consiguen rehacer sus vidas con aparente normalidad. Sin embargo, continúan en búsqueda y captura a nivel mundial, por los delitos cometidos en el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 3 Las bajas Dos de los integrantes de la banda, Moscú y Oslo murieron durante el atraco. Además, en el último episodio se pudo ver cómo Berlín moría acribillado a tiros, pero, ¿será la última vez que lo veamos?

4 ¿Y el dinero? El atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre terminó con éxito para la banda, que escapó del lugar con unos cuantos millones. El Profesor y Helsinki se encargaron de sacarlos de la base de operaciones en un camión de cerveza. Ahora, la incógnita es descubrir qué hace cada miembro de la banda con ese dinero, ya que no es recomendable que levanten sospechas en sus nuevos lugares de residencia.