Qué ingredientes tienen las pastillas de caldo concentrado y cuáles son los riegos para la salud

Las pastillas de caldo concentrado son una forma socorrida de tener siempre caldo en casa, por eso, es un clásico en las despensas en España. Con poco esfuerzo y de forma rápida aportan sabor a muchas recetas, ya que solo hay que disolverlas en agua. Sin embargo, se debe conocer de qué están hechas y cuáles pueden ser los inconvenientes para la salud. Y es que, los cubitos que sustituyen a un buen caldo de verduras, a un 'fumet' o a un caldo de pollo quizá no sean la mejor opción.

La creación de estos cubitos de caldo se le atribuye al inventor francés del siglo XVIII llamado Nicolás Appert que lo empleaba como un extracto de carne. Las primeras aplicaciones fueron militares, ya que su objetivo era el de poder abastecer logísticamente de alimentos a las tropas napoleónicas. Pero, fue el suizo Julius Maggi quien perfeccionó su elaboración y comenzó la comercialización a nivel industrial.

De esta forma nacieron las pastillas de caldo concentrado, pero, surgen otras dudas como cuál es su composición o si las recomiendan, o no, los nutricionistas.

De qué está hecho el caldo de pollo concentrado

El proceso de elaboración de estas pastillas rara vez incluye realmente caldo entre sus ingredientes. Depende de cada empresa, pero el procedimiento más habitual es mezclar ingredientes sólidos deshidratados y secos (verduras, almidones, carne, pescado...) con extractos líquidos concentrados o deshidratados (grasa) y aditivos (sal, glutamato monosódico, especias, aromas...). Por tanto, la composición de las pastillas de caldo concentrado es, sobre todo, sal, grasa y adictivos.

De hecho, en la mayoría de envases aparece el porcentaje de cada uno de los ingredientes y el caldo nunca supera el 5%. No obstante, que no sea muy saludable, no solo lo provoca esto, también que sea un alimento ultraprocesado con un altísimo contenido en sal y grasas de mala calidad.

¿Recomiendan los nutricionistas las pastillas de caldo?

A nivel nutricional no son recomendables las pastillas de caldo, según apuntan los nutricionistas, ya que tienen un alto contenido en sodio que puede pasar desapercibido. Por ejemplo, personas con hipertensión que controlan el consumo de sal añadida pueden no tener en cuenta la cantidad que llevan estas pequeñas pastillas que se añaden a las recetas.

Por otro lado, aunque está bien tener estas pastillas en la despensa para cualquier imprevisto o para potenciar el sabor de alguna receta, se recomienda no abusar de su consumo porque los potenciadores del sabor, la sal, los azúcares y los aromas nos incitan a comer más. Por tanto, esto puede aumentar el nivel de tolerancia a los alimentos muy salados o muy dulces que desplazan poco a poco alimentos no procesados, es decir, los que son más saludables.

Bibliografía consultada

- Robinson, A. T., Edwards, D. G., & Farquhar, W. B. (2019). The Influence of Dietary Salt Beyond Blood Pressure. Current hypertension reports, 21(6), 42.

- Arboleda, L. M., & Velásquez, J. E. (2015). Conocimientos y hábitos alimentarios en mujeres diagnosticadas con hipertensión arterial del municipio de Sonsón-Colombia. Revista chilena de nutrición, 42(4), 357-361.