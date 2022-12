Este es el molesto síntoma que padece Nuria Roca tras contagiarse de covid: "No se lo recomiendo a nadie"

No hay como el testimonio de una persona famosa para crear conciencia sobre un problema de salud. Si además tiene que ver con la pandemia de la covid-19, aunque la percepción general e incorrecta es que se trata de una cosa superada, el impacto es aún mayor. La presentadora televisiva Nuria Roca regresó hace unos días a su espacio ‘La Roca’ en La Sexta, después de haber causado baja por padecer la enfermedad; es la tercera vez que se infecta, y a diferencia de las dos primeras, esta vez no le ha puesto a la experiencia el adjetivo de asintomática. “Asintomática total las otras dos, pero esta vez me ha dado fuertecito, con una secuela muy molesta: me pica todo el cuerpo, me pica todo. Si me veis haciendo algún movimiento extraño como coger la patilla de la gafa y rascarme, es que me pica todo el cuerpo" dijo.

Cuando le pidieron que valorase la severidad de esa secuela covid, la valenciana se puso seria. “No es broma. Es un horror; me pican hasta las palmas de las manos y las plantas de los pies. Me levanto a las dos de la mañana, me voy al baño, cojo un cepillo del pelo y empiezo a rascarme. No se lo recomiendo a nadie".

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) marca en 12 semanas el límite para considerar una infección de SARS-CoV-2 y subsiguiente desarrollo de la covid-19 como persistente, lo cierto es que son numerosos los síntomas detectados en casos de covid persistente y personas con infecciones múltiples. Los más comunes son la anosmia o pérdida de olfato, la pérdida de cabello, los estornudos compulsivos, problemas de eyaculación y bajón de la libido.

Con menos frecuencia, pero sí con relevancia en los casos analizados en España, aparecen otros síntomas de covid persistente entre los que destaca, entre otros, la picazón: