"El 50% de pacientes de salud mental no llega a comprarse la medicación recetada y del otro 50% hay otra parte que no cumple con la pauta diaria o tiene despistes", explica Pedro Ruiz, psiquiatra del sector III del Sistema de Salud Pública de Aragón. La probabilidad de recaída, tanto en los tratamientos psicóticos como en los depresivos, es "muy alta, superior al 70% si en el primer año si no se cumple con la medicación", señala.

Según el último estudio publicado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, el 59% de los pacientes en tratamiento para la depresión y el 66% de los que tienen prescrito fármacos para la ansiedad presentan problemas de adherencia al tratamiento. Los farmacéuticos han detectado que las barreras y obstáculos más habituales son el olvido (16%), la falta de compresión de la enfermedad y el tratamiento (14,5%), la percepción de que el medicamento no está siendo efectivo (9,8 %) y el miedo a la dependencia (9%).

"Existe mucho estigma con los tratamientos farmacológicos. Hay quienes prefieren ingerir productos naturales o y otros que creen que la terapia es más útil que la medicación. En algunas patologías es cierto, pero no en todas. Tengo pacientes que dicen que sí van a tomar las pastillas y luego ni las compran", lamenta el doctor Ruiz. Paradójicamente, critica, España es el país de Europa donde más benzodiacepinas ("que es un ansiolítico- hipnótico") se consumen. "Creen que los tratamientos para la depresión y ansiedad les van a generar dependencia y no es así, lo que realmente sí genera son las benzodiacepinas. Hay un prejuicio con los fármacos y se ingieren los que no son adecuados", argumenta.

"Como a nivel de medicación oral existen muchos problemas de adherencia ya se están desarrollado fármacos inyectables de uno, tres o seis meses que sustituyen a las pastillas diarias", especifica el especialista en psiquiatría. En todo caso, añade, para mejorar la adherencia es necesario "motivar al paciente, facilitar los tiempos de medicación e invertir tiempo en atenderle". "Es necesario que exista una buena relación terapéutica. Nosotros hacemos lo que podemos porque en Atención Primaria hay 5 minutos por persona y en consulta de psiquiatría 15", apostilla Ruiz, que insiste en que la depresión y la ansiedad son las patologías más comunes en el campo de la psiquiatría.

"El escaso seguimiento de los tratamiento no solo sucede en psiquiatría. Es el caballo de batalla de la sanidad", asume. A pesar de que afecte a todas las especialidades, Mercedes Arias, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Aragón, especifica que en salud mental afecta un 10% más. "Es una realidad en todas las enfermedades crónicas. El 50% de los pacientes no cumple con el tratamiento de manera adecuada y en el caso de la depresión y la ansiedad el porcentaje asciende a más del 60%", recuerda.

"Están los que ni si quiera empieza, los que que lo siguen de manera ininterrumpida y los que lo dejan cuando se encuentran mejor", asegura Arias. Por ello, insiste en la labor del farmacéutico: "Tenemos que informar al paciente de qué toma, por qué, para qué, cómo se va a encontrar si sigue el tratamiento y qué sucederá si no lo hace de manera adecuada", recalca.

La farmacéutica apunta que el "miedo" es una de las causas principales por las que no se siguen los tratamientos. "Hay reticencia por si se genera una dependencia, por si no es efectivo y por si tiene efectos adversos. A eso se suma que en las enfermedades sigue habiendo tabú y eso es, al fin y al cabo, un problema social", declara.

En la farmacia, explica, existe una "zona de atención personalizada". "Si detectamos que hay una persona que necesita más tiempo y que quizás no está cumpliendo con su tratamiento psiquiátrico, le hacemos el test de Moriske-Green que son cuatro sencillas preguntas para conocer la realidad del paciente. Hay quienes no continúan con el tratamiento de forma intencionada y otros que no cuentan con capacidades o recursos para poder seguirlo", puntualiza Mercedes Arias.

Raquel Martínez, secretaria General del Consejo General de Colegios Farmacéuticos pone el acento en que “cuando la farmacia actúa en el ámbito de la adherencia el resultado es una mejora en el uso de los medicamentos y en salud para los pacientes”.

"No pararse a explicar el porqué tomo una pastilla, para qué me va a servir o en qué me va a ayudar puede ser uno de los factores que más hincapié pueda hacer en la falta de adherencia, y esto puede ir muchas veces unido en la falta de tiempo de los profesionales en la salud pública", expone Carla Barrós, psicóloga de la Asociación Psicara, que en consulta observa que cuando los pacientes se encuentra "mejor" dejan el tratamiento.