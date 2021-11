Dieta Dash: estos son los pasos para reducir la hipertensión

El término anglosajón Dash -Dietary Approaches to Stop Hypertension (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión)- da nombre a una rutina alimenticia que tiene por objetivo reducir los niveles de tensión para las personas que sufren hipertensión. Además de combatir dicha afección, también sirve de ayuda para bajar de peso. No se trata de ninguna dieta milagro, no hay castillos en el aire en este caso, sino que el mero de hecho de mantener una alimentación saludable con ciertas puntualizaciones es suficiente.

Para que esta dieta nutricional sea efectiva, se requiere continuidad y mantener una rutina estricta. Además de la buena alimentación, será fundamental la práctica de ejercicio físico. Es una dieta avalada por la medicina, y se sustenta, sobre todo, en el bajo consumo en sodio (sal) y su riqueza en nutrientes. El objetivo en valores es reducir a 2300 miligramos diarios el consumo en sodio. A partir de aquí la tensión arterial disminuye, con más intensidad si la bajada del consumo alcanza hasta los 1500 mg/día.

Alimentos que conforman en la dieta Dash

Frutas y verduras

Lácteos sin grasa

Legumbres

Granos enteros

Nueces

Aceites vegetales

Pescado

Aves

Carnes magras

De este modo, en el seguimiento de una dieta Dash quedan excluidos los dulces, las bebidas azucaradas, las carnes rojas, las bebidas alcohólicas y, por supuesto, la sal y alimentos ricos en sodio. Por tanto, en esta rutina nos centraremos en el consumo de productos ricos en potasio, calcio y magnesio. Todo esto combinado con una rutina de deporte que incluya ejercicios aérobicos, como pasear, correr o ir en bicicleta, durante 30 minutos al día.

En la población general, la inmersión en una dieta Dash consistiría en reducir el consumo de sodio (sal) 2300 mg diarios. Con este indicador se cumpliría la regla base, aunque en casos de enfermedades como la diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión o mayores de 51 años, los valores adecuados se establecerían en 1500 mg/día. Aunque este tipo de rutina no está diseñada para ser fácil de seguir, sus beneficios a corto plazo son múltiples.

