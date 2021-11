Dieta disociada para adelgazar explicada paso a paso

Una dieta disociada consiste en no mezclar según que tipo de alimentos en las comidas; en concreto, no combinar proteínas con hidratos de carbono. De este modo, para un menú ingeriremos aquellos alimentos proteicos de carne, pescado, huevos, queso, leche, yogur o legumbres; y, por otro lado, comeremos aquellos productos relacionados con el arroz, pasta, pan, patatas o maíz, entre otros. Todo con el objetivo de que en la digestión no se mezclen ambas sustancias, aligerando el desarrollo de esta y minimizando la tendencia a engordar. Este primer apunte es básico, pero la dieta disociada va mucho más allá...

Además de evitar la interacción entre hidratos y proteínas, también se restringe la combinación de proteínas y almidón. Por su parte, las frutas se consumen sin nada en el estómago, mientras que deben separarse las dulces de las ácidas. En cuanto a bebida, se prohíbe el consumo de refrescos, café y alcohol, a la vez que se pondera el consumo de agua. La leche y los lácteos serán desnatados y deben consumirse a mitad de mañana -como almuerzo- o mitad de tarde -como merienda-. Franjas horarios en las que también se puede comer frutos secos.

Existen diversos ejemplos de dietas disociadas, como la dieta de la sopa de col o la dieta de los nueve días. Aunque este tipo de rutina alimenticia no tiene base científica, y en caso de ponerla en práctica, es recomendable ponerlo en conocimiento de un especialista, está demostrado que se puede llegar a un déficit calórico traducido en pérdida de peso. La reducción del contenido calórico lleva a una situación de cetosis. Por otro lado, la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) recuerda que este tipo de dietas puede desembocar en efectos adversos.

Regla básica de la dieta disociada: separar hidratos de proteínas. Pixabay

Ejemplo de dieta disociada, paso a paso

Día 1

Desayuno: Huevos revueltos con jamón

​Comida: Arroz con brócoli

Merienda: Queso batido con kiwi

​Cena: Pechugas de pollo con verduras

Día 2

Desayuno: Avena cocida con frutos rojos

​Comida: Ternera con huevo duro

Merienda: Yogur griego con nueces

​Cena: Tortas de maíz con arroz y brócoli

