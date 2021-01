Qué test hacerme para saber si he pasado el coronavirus

El impacto del coronavirus continúa con un incremento de nuevos contagios en España, donde ya se superaron los dos millones de infecciones y 50.000 muertes desde que comenzara la pandemia. En otros casos, cabe la posibilidad de haber pasado la enfermedad sin que el afectado lo pudiera confirmar, bien por su carácter asintomático o por no haber sido sometido a una prueba de detección en la fase de contagio. En este sentido, muchos son los ciudadanos los que se someten a pruebas para comprobar si ha estado contagiado de coronavirus y ha pasado la enfermedad, o no.

Obtener la respuesta a esta incertidumbre es posible si se advierte la presencia de anticuerpos en el organismo, producidos tras estar en contacto con el virus. La prueba que detecta esta sustancia en nuestro riego sanguíneo son los test serológicos, que analizan dicha respuesta del sistema inmunológico a través de una extracción vía venosa o mediante un pinchazo en el dedo de la mano. Estos análisis también están a la venta bajo prescripción médica en las farmacias, en forma de kits rápidos y con un coste que ronda los 25 euros, en los que se utiliza una muestra de saliva o gota de sangre.

Las inmunoglobulinas, factores clave de la detección

Estos análisis concluyen la existencia o no de las inmunoglobulinas, un indicador que en caso de resultado positivo significa que la persona sometida a la prueba sí ha pasado la enfermedad. Una vez se conoce que la persona ya ha estado expuesta al virus, se concluye el tipo de inmunoglobulina presente, que puede ser IgM o IgG.

Si se ha pasado la infección, el test serológico detecta la presencia de anticuerpos IgM, un indicador reciente que en la mayoría de los casos se traduce en que ya no está activa. Por otro lado, si el anticuerpo detectado es el IgG, significa que la enfermedad ya está totalmente superada y es más alejada en el tiempo, pero no existe la certeza de si esa persona puede volver a contagiar el virus a otros. Los IgM son volátiles, ya que se detectan a partir de la primera semana y desaparecen dos semanas después, mientras que los anticuerpos IgG no aparecen hasta la última fase de la infección y persisten durante meses.

Sigue la última hora del coronavirus en Aragón.